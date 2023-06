Candidato do PT para a Prefeitura de Fortaleza será definido no início de 2024, diz Guimarães

Em um evento recheado de acenos políticos para 2024, o PT reuniu lideranças estaduais e da Capital neste sábado (17), no Pirambu, um dos redutos políticos da sigla em Fortaleza. Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) deu indicativos das estratégias da sigla, entre elas, anunciou que o candidato do PT para a Prefeitura de Fortaleza será escolhido no início de 2024.

A declaração reafirma o que lideranças da legenda têm dito de que o partido irá lançar candidato na disputa para fazer oposição ao atual chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT), caso ele dispute a reeleição."Tem que ser uma candidatura que unifique o Governo e a base do Governo Elmano, é uma preliminar. Seugndo, garanta unidade do PT. Terceiro, tenha o compromisso de tirar Fortaleza do atraso social que ela está vivendo", afirmou o deputado.

Em seu discurso, Guimarães ressaltou que qualquer quadro do PT pode ser cotado como candidato. Ao citar o nome da deputada federal Luizianne Lins, arrancou aplauso do militantes presentes no local.

José Guimarães (PT) Deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara "Não tem problema, se tem companheiros e companheiras querendo ser candidato, tem que respeitar, qualquer nome para candidato a prefeito ou prefeita de Fortaleza, não tem problema. Se eu quiser ser candidato, tem que respeitar, não pode deixar ter vetos porque o PT é assim. Por que que não pode (ser candidata)? Pode sim, se a Luizianne quer ser candidata, vamos discutir"

Apesar de ter sido citada, a deputada não comparceu ao Seminário Territorial de Escuta e Participação Popular. De acordo com Guilherme Sampaio, presidente do PT Fortaleza, ela está em São Paulo para uma reunião acadêmica.

Mais prefeitos para o PT

Ainda em seu discurso, Guimarães ressaltou que está nos planos da sigla ampliar o número de filiados e atrair prefeitos.

"Nós temos que levar em conta a opinião dos aliados, nós temos que dialogar e conversar com todos, porque temos que conversar mesmo, discutir, botar na mesa. (...) Mas o partido que governa o Ceará tem que ser o maior partido para dar sustentação ao governo Elmano. Não é para desconstruir o partido A ou partido B, mas é para projetar o nosso projeto de construção, de participação", disse.

"Nós (PT) temos a responsabilidade de governar o Brasil e o Ceará, não podemos colocar os carros na frente dos bois. Temos que ter tranquilidade. Evidentemente, que um partido do tamanho do nosso não pode botar, na mesa dos nossos aliados, a candidatura própria do PT", acrescentou.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o petista ainda revelou que espera ter até 50 prefeitos cearenses filiados ao PT até as eleições. Ao longo das última semanas, a legenda tem atraido novos nomes e, atualmente, já é a segunda maior força partidária do Ceará em quantidade de gestores do Executivo. "Se depender de mim, ao menos 50", disse.

União e diálogo

Assim como Guimarães, o presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio, reforçou a importância do diálogo para decisão do nome.

"É praticamente um consenso entre as correntes políticas e as lideranças do PT, que ela (a nomeação) deve ser feita somente em 2024, no diálogo com os demais partidos que compuseram esse arco de alianças que foi vitorioso nas últimas eleições", disse.

No momento, o partido busca focar na atualização do diagnóstico da cidade de Fortaleza para que, no próximo ano, realizem a discussão dos possíveis nomes para gerir a cidade.

Com o evento, buscam "identificar os principais desafios, ouvir o povo, e de maneira participativa ir delineando as bases de um programa popular, democrático e que vai atender a necessidade da população que mais precisa, que é a população da periferia".