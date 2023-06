PontoPoder Cafezinho: PDT cirista sobe o tom contra Camilo e Elmano; petistas reagem

O distanciamento entre o Governo do Estado e a prefeitura de Fortaleza segue dando o tom do cenário político no Ceará. A edição #89 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (17) traz as últimas declarações dos principais personagens desse embate.

Aliados do prefeito José Sarto (PDT) têm feito duras críticas à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Os respingos dessa relação fria têm atingido o ministro Camilo Santana e o senador Cid Gomes (PDT).

Enquanto isso, parlamentares mais alinhados com o governador Elmano e o ministro Camilo Santana (PT) reagiram às críticas.

Participam do episódio a colunista e editora de política Jéssica Welma e o repórter de política, Igor Cavalcante. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política, Wagner Mendes.

