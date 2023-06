Crise no PDT tem novo episódio com críticas de André Figueiredo a sucessores de Cid no Governo

A crise interna no PDT Ceará parece não ter fim. Em mais um episódio do racha interno do partido, o próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal André Figueiredo (PDT), inflamou pedetistas que compõem a base do governador Elmano de Freitas (PT) ao criticar obras paralisadas no Estado. A publicação, feita nas redes sociais, gerou questionamentos e críticas de antigos aliados e de correligionários do parlamentar, que também comanda a legenda no Ceará.

“Nossa Terra da Luz segue com sua beleza comprometida por obras inacabadas do Governo do Estado, principalmente na Praia de Iracema, lugar histórico e ícone turístico da capital cearense”, escreveu Figueiredo na última quarta-feira (14).

“Não podemos esquecer também dos transtornos causados pela Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), iniciada em 2013, que interdita a avenida Santos Dummont em três trechos. Será que precisamos lembrar ao Governo Estadual que Fortaleza é a capital do nosso Ceará?”, questionou o pedetista, que ainda usou uma imagem aérea do Acquário do Ceará para endossar a reclamação.

De cara, a mensagem causou surpresa entre os pedetistas, que entenderam as críticas como também direcionadas ao ex-governador e atual senador Cid Gomes (PDT). Ele e Figueiredo travam uma disputa pela presidência estadual do partido. O senador, inclusive, já reafirmou que tem interesse no cargo.

“Estou cada dia mais motivado no PDT. Ocupo hoje a liderança do PDT no Senado, feliz, animado e entusiasmado com essa responsabilidade. Tenho um desejo, acho que não por vaidade pessoal, acho que represento hoje o sentimento majoritário do PDT aqui, no Ceará, em relação aos assuntos cearenses, e tenho a pretensão de vir a presidir o partido. Quem tem essa motivação, obviamente não está pensando em sair", disse o senador em entrevista ao Diário do Nordeste no início do mês de maio.

Com manifestações de aliados de Cid em favor da mudança do comando estadual da sigla, a mensagem de Figueiredo foi interpretada por parlamentares como uma resposta. Contudo, o próprio deputado tratou de se explicar em nova publicação.

Irmão de Cid e integrante do PDT, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), evitou entrar no impasse.

Ivo Gomes (PDT) Prefeito de Sobral e irmão de Cid Gomes Não vou falar, estou fora! Estou ‘foríssimo’ do fuxico, não falo mesmo

PDT rachado

Mesmo com a explicação do parlamentar, a reação de antigos aliados e de correligionários não parou. Na verdade, o esclarecimento pouco fez efeito no partido dividido, que acomoda aliados de Elmano — inclusive o líder do Governo e o coordenador da bancada federal — e opositores do petista.

Na prática, apenas três deputados estaduais (Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho) fazem alguma oposição ao Executivo. A nível federal, as críticas de Figueiredo foram as primeiras contra Elmano.

Coordenador da bancada federal em Brasília, o deputado licenciado Eduardo Bismarck (PDT) minimizou queixas do colega de partido. Segundo ele, as obras apontadas por Figueiredo estão sendo avaliadas pelo Estado e serão retomadas.

Eduardo Bismarck (PDT) Coordenador da bancada federal em Brasília e deputado licenciado “O PDT está se acomodando dentro da sua independência, ele está sendo independente e cada um vai tomar seu rumo. Na base, o PDT e o PT deram exemplo de independência e de uma terceira via no sentido consciente, há muitos anos fazem essa dobradinha e temos colhido muitos frutos, temos passado ao largo de todo esse clima ruim do Brasil”

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão apontou que a fala de Figueiredo o alinha à oposição. “Ele está no papel dele de fazer oposição (...) É o que tem demonstrado”, disse.

Presentes no lançamento do Programa Ceará Sem Fome, os deputados estaduais foram os mais críticos às falas do presidente da sigla.

“Lamento tendo em vista que PT e PDT são parceiros no Ceará há 17 anos (...) Infelizmente, leva-se a isso (a retomada da crise), espero que o diálogo permaneça. O André é um grande quadro, é uma pessoa que quero muito bem, que os ânimos serenem, se acalmem e que ele dialogue”, declarou Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo Elmano na Assembleia.

Guilherme Landim (PDT) foi outro pedetista que condenou a “busca por polêmicas”. “Nós precisamos de união para tentar resolver os problemas, não ficar buscando criar polêmicas. Vem sendo falado desde o início do ano que é necessário união e acusações de um lado para o outro não ajudam”, disse.

Já Osmar Baquit (PDT) classificou como uma “injustiça” as críticas de Figueiredo direcionadas aos ex-governadores Camilo Santana e Izolda Cela.

Osmar Baquit (PDT) Deputado estadual “Parceria a gente faz com quem quer, com quem está disposto a fazer parceria, agora, quando uma pessoa não quer fazer parceria, passa o dia criticando ao invés de trabalhar, aí fica diferente. Não estou falando do prefeito Sarto, estou falando que o deputado André era para pacificar, unir, não dar esse tipo de declaração”

Aliados de Figueiredo

Integrante do grupo alinhado a Figueiredo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), evitou estimular a disputa.

“Eu não estou me lembrando de quem é a música, mas eu quero mesmo é falar de mim, de quem sou, das minhas obras. Eu digo minhas por excesso de zelo, mas as nossas obras em Fortaleza, que são 200 em andamento, não tem nenhuma parada”, disse o atual prefeito.

“Eu falo por mim, aí me refugio no depoimento de Carlos Lacerda: o depoimento eu dou o meu, quem quiser que dê o seu”, completou, citando licitações prontas no campo da educação, do urbanismo, do esporte, do meio ambiente, entre outros.

O único correligionário do deputado federal que endossou as críticas ao Estado foi o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que lidera o grupo que se opõe a Elmano dentro do PDT.

Roberto Cláudio (PDT) Ex-prefeito de Fortaleza e presidente municipal do PDT “Realmente está um cenário muito triste de obras e de compromissos que foram marcados pelo governo e que precisam ser retomadas, até porque neste momento há uma grande intervenção sendo feita pela Prefeitura”

“Esses ciclos importantes na Praia de Iracema, no hotel, na própria ponte, precisam ser retomados, porque são intervenções assumidas e já anunciadas pelo Governo do Estado que estão de fato abandonadas”, acrescentou.

Resposta dos petistas

Se os pedetistas já rebateram Figueiredo, entre petistas as respostas foram ainda mais duras ao agora opositor. Vice-presidente da Alece, Fernando Santana (PT) aconselhou que o deputado federal fizesse um “estágio” de política.

Fernando Santana (PT) Vice-presidente da Alece “Ele tem que fazer um estágio com a liderança do ex-governador e senador Cid Gomes e com a liderança do ex-governador e senador Camilo Santana. Tem que fazer o estágio para aprender a dialogar, a ter humildade, a ter ações direcionadas ao povo. Depois que ele fizer esse estágio, aí eu comento a fala pequena que ele fez”

Guilherme Sampaio (PT), presidente do PT Fortaleza, traçou um paralelo entre a gestão de Elmano e a do prefeito José Sarto. “O partido presidido pelo deputado André Figueiredo deveria, primeiro, fazer o dever de casa antes de cobrar o Estado, que, na história, só tem ajudado a prefeitura de Fortaleza”, disse.

“Acho que é muito ruim ter um político que coloca o retrovisor para ser seu guia. Quem perde vai para casa e se prepara para a próxima eleição. Nós do PT aprendemos a perder, perdemos uma, duas, três, quatro, inclusive em Fortaleza. Fomos para casa, nos recolhemos e fomos nos preparar para a próxima. Nunca colocamos o retrovisor”, disse De Assis Diniz (PT), líder do PT na Alece.

O Diário do Nordeste procurou os governadores que sucederam Cid no Governo do Ceará — Camilo Santana, Izolda Cela e Elmano de Freitas — e aguarda retorno.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil