O que dizem pedetistas sobre a disputa pela presidência do PDT no Ceará

Em meio a uma crescente crise no PDT que ecoa desde as últimas eleições, a presidência do partido no Ceará começou a entrar na disputa de correligionários. Após o senador Cid Gomes (PDT) declarar, na última semana, pretensão de comandar a sigla no Estado, parlamentares da legenda saíram em defesa do nome do senador para o cargo.

Primeiro-vice-presidente do PDT no Ceará, Cid não assumiu o comando da agremiação com a ida do deputado federal André Figueiredo (PDT), de forma interina, para a direção nacional do partido. Com isso, Figueiredo acumula, atualmente, a presidência estadual e nacional da legenda.

A atuação dupla, no entanto, tem incomodado alguns filiados, que apontam o senador como principal liderança da agremiação e ainda cobram um posicionamento em relação ao Governo de Elmano de Freitas (PT). Atualmente, deputados estaduais do PDT se dividem entre base e oposição ao governador Elmano na Assembleia.

Enquanto a maior parte da bancada se declara como base, um trio de parlamentares faz oposição. Esse grupo pertence à ala pedetista próximo do ex-prefeito Roberto Cláudio, que comanda o diretório municipal da legenda e lidera grupo de oposição ao atual Governo.

O deputado André Figueiredo foi procurado para comentar o assunto, mas não respondeu até a publicação da matéria.

"Reunificação"

Líder do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Guilherme Landim acredita que, com Cid no comando, seria possível "reunificar" o partido.

Guilherme Landim (PDT) Deputado Estadual "Eu acho que ele tem toda condição hoje de, presidindo o partido, conseguir fazer a reunificação que todos nós buscamos. Trazer um clima de maior tranquilidade dentro do partido, com toda a liderança que ele tem, toda a respeitabilidade e experiência. Eu acho que ele é, hoje, a pessoa indicada, ideal, para presidir o PDT a nível estadual"

Irmã do senador e deputada estadual, Lia Gomes (PDT) é outro quadro da sigla que defende o pleito de Cid em querer presidir o diretório estadual.

"Cid é o quadro mais importante do nosso partido, ele ocupa o cargo de senador e é o cargo mais importante do PDT (no Ceará). Então, eu acho que é muito justo que ele esteja postulando essa posição", ressalta.

Apesar de achar "difícil" a "reunificação" da legenda, Lia acredita que o irmão pode fortalecer a legenda após desgastes públicos e convites de correligionários para integrarem outra agremiação de olho em 2024.

Lia Gomes (PDT) Deputada Estadual "Uma missão meio impossível juntar o PDT, mas eu acho que, sem dúvidas, ele fortalece. Ele é quem cuida das coisas dos partidos, é quem atende os deputados, é quem faz o dia a dia da política"

O deputado estadual Antônio Granja (PDT), que tem acompanhado os irmãos Ferreira Gomes pelas siglas que eles passam, é outro quadro do PDT que diz que "acompanha" o desejo de Cid.

"Cid é um expoente na política do Ceará, já prestou relevantes trabalhos nesse Estado, seja como governador, como deputado estadual, como senador. E é um dos grandes quadros do nosso partido. Então, ele tem o perfil para ser presidente do PDT Estadual", destaca Granja.

Para o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT), Cid já "lidera" o partido. Apesar de reconhecer o trabalho de André Figueiredo, ele ressalta que a falta de posicionamento do diretório estadual em relação ao Governo de Elmano tem sido "prejudicial" para os deputados.

Sérgio Aguiar (PDT) Deputado Estadual "O que ocorreu foi prejudicial ao partido, talvez pelo não posicionamento (da legenda) anteriormente. Mas o que nós queremos é que o partido comece a dialogar para falar a mesma língua, para que a gente comece a se reposicionar no cenário político, passando pelas eleições municipais e tudo, mas tratando caso a caso"

Insatisfações

A falta de posicionamento do PDT Ceará em relação ao atual governo, inclusive, tem sido apontada como um dos principais motivos desgastes de correligionários com a legenda. Na última semana, o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão (PDT), declarou que se sente "preterido" pela agremiação. Em meio a isso, o parlamentar recebeu convites para se filiar ao PT de olho em 2024.

"Por tudo o que aconteceu conosco, todos vocês sabem o que aconteceu conosco ano passado, eu não vou ficar repetindo. Mas me sinto, hoje, de alguma forma, preterido com toda essa situação", manifestou Evandro.

Evandro é um dos membros do PDT que defende a manutenção da aliança com o PT a nível estadual, o que tem gerado desgaste com a ala do PDT Fortaleza – que defende ser oposição.

Diante desse cenário, especulações sobre desfiliações de pedetistas para integrarem uma sigla aliada ao atual governo vinha ganhando força. Após os burburinhos, o senador Cid Gomes declarou, na semana passada, que trabalha para manter "todos os quadros" na legenda.

O nome de Evandro, inclusive, é ventilado por pedetistas e petistas para disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano que vem. Já a cúpula do PDT Fortaleza defende a "candidatura natural" do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição.

Líder do Governo Elmano de Freitas, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) é um dos pedetistas que defende publicamente a necessidade e aproximar a legenda do governador. Segundo ele, prefeitos e parlamentares estaduais e federais também querem a manutenção da aliança, assim como o próprio senador Cid Gomes.

Romeu Aldigueri (PDT) Deputado Estadual "Eu tenho certeza que faria muito bem ao partido (Cid na presidência da agremiação estadual), inclusive no trabalho de unificação do partido, de aproximação do partido com o Governo Elmano de Freitas. A maioria dos prefeitos, dos deputados estaduais e federais desejam estar com o Governo. Vários já fazem parte do Governo, já vêm votando com o Governo. E o senador Cid Gomes é quem representa esse sentimento"

O que diz a ala de oposição ao governo

Entre os 13 deputados do PDT na Alece, são três os que permanecem alinhados ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao atual presidente estadual da sigla, André Figueiredo. Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho têm votação expressiva entre os eleitores da Capital, e atualmente são oposição a Elmano de Freitas.

Ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho afirma que Cid é um quadro importante na sigla, mas enaltece o trabalho de Figueiredo.

"Todo filiado tem direito, eu também tenho direito de pleitear a presidência. Hoje sou presidente do PDT em São Gonçalo do Amarante. Eu vejo com naturalidade, é normal. Eu acho que o partido está bem administrado com o André Figueiredo", afirma.

Já Antônio Henrique, que é ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, diz que a decisão sobre a presidência precisa ser tomada em conjunto, internamente, e também se diz satisfeito com o trabalho do atual presidente.

"O Cid é um grande quadro da política cearense e nacional, é nosso correligionário [...], André Figueiredo tem feito seu papel como lider [...] Não estou tirando o mérito do Cid, mas em time que ganha não se mexe. Tem algumas coisas que precisam ser alinhadas, o PDT está dividido a nível estadual", pondera.

Procurado, o deputado Queiroz Filho preferiu não comentar sobre o assunto.

Repercussão na Câmara

Na Câmara Municipal de Fortaleza, o PDT também enfrenta divisão entre seus quadros. No Parlamento Municipal, os vereadores Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula utilizaram a tribuna da Casa, nessa terça-feira (9), para pressionar pela saída do deputado André Figueiredo do cargo. Na ocasião, eles pediram que o senador Cid Gomes assuma a função de presidente do PDT no Ceará.

Apesar de serem do PDT, Brizzi e Ana Paula passaram fazer oposição a gestão de Sarto na Casa após se posicionarem contra projetos do prefeito.

"Eu não tenho pretensão alguma de sair do PDT, é o partido que eu fui eleita. Apesar de não ser uma figura de bom agrado para o diretório municipal", disse a Enfermeira Ana Paula. A vereadora vem de embates com o diretório municipal desde a aprovação da taxa do lixo na Câmara, tendo votado contra o projeto do prefeito Sarto.

"Eu não vejo currículo melhor e mais qualificado do que o senador Cid Gomes para presidir o PDT e dar por fim a todas essas falácias e questões de vaidade por poder que existem hoje dentro do partido", completou.

Da mesma forma, o vereador Júlio Brizzi também pressionou pela saída de André Figueiredo e defendeu que Cid se torne o presidente do PDT no Ceará.

"Cid reúne as condições políticas e pessoais, de inteligência e de histórico. Defendo o nome do Cid para presidente do PDT no Ceará", disse.

Representando a ala mais próxima do prefeito Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, o ex-vice presidente da Câmara, Adail Júnior, também falou sobre o assunto. Ele pediu união dentro da sigla e disse que parlamentares do PDT "não são exemplos para ninguém", alegando os desentendimentos internos do diretório.

"O problema do PDT talvez não seja direção. Hoje temos o diretório estadual do PDT que não obedece as suas decisões dos membros do diretório estadual. Temos uma bancada do PDT na Alece rachada, nós temos uma bancada na Câmara que também não é compacta", alertou.