Sarto 'é o candidato natural à reeleição' pelo PDT em 2024, defende Roberto Cláudio

Presidente municipal do PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio defendeu o nome do prefeito José Sarto como candidato à reeleição no ano que vem.

Embora não tenha pautado esse assunto publicamente, o chefe do Executivo tem feito movimentos nesse sentido – quando se aproximou do PL, fez mudanças no secretariado e fortaleceu diálogos em Brasília.

"Para todos nós que fazemos a executiva municipal, (Sarto é) o candidato natural à reeleição", declarou o ex-prefeito após evento do partido na noite dessa quinta-feira (4).

Segundo Roberto Cláudio, o próprio Sarto não tem tratado do assunto "porque está cheio de obras, cheio de ação pra tocar" e eleição municipal não é uma agenda do partido para este ano.

"O calendário eleitoral só começa a partir de abril do próximo ano. Então assim, está tudo muito distante da pauta do povo e (discutir eleições agora) é alimentar uma questão que está principalmente fora inclusive da agenda partidária do PDT", disse o dirigente.

Disputa?

Embora o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), seja ventilado como prefeiturável, não há a expectativa de que uma provável candidatura seja pelo PDT. Pelo menos a preço de hoje.

O presidente do parlamento voltou a dizer nos últimos dias que continua insatisfeito no partido, e que o assunto será discutido internamente no momento adequado.

O nome 'Evandro' está em alta por conta do surgimento do "convite" para que o deputado se filie ao PT com vistas às eleições do ano que vem.

A novela ainda está longe de acabar, e não há previsão do que pode acontecer até o ano que vem.

Colaborou o repórter Igor Cavalcante

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil