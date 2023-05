'Candidatura precoce agora é de quem não tem muito serviço a fazer', diz prefeito Sarto sobre 2024

Em meio às especulações em torno do nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), sobre pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) reagiu ao que chamou de "candidatura precoce".

"Candidatura precoce agora é mais de quem não tem muito serviço a fazer. Se você quiser abrir a minha agenda eu acordo cinco e meia da manhã, vou entregar uma escola de tempo integral, vou visitar uma obra que está sendo feita, uma drenagem e pavimentação", disse.

A declaração do prefeito ocorreu após encontro de lideranças do PDT, na sede do partido, na noite desta quinta-feira (4), para organizar a agenda partidária para o restante do ano e início de 2024.

O gestor, que é vice-presidente do PDT na Capital, também foi questionado sobre o debate interno para a definição de candidatura, já que Evandro Leitão é visto por lideranças do próprio PDT como um potencial prefeiturável.

Sarto, apesar se movimentar para ser candidato no ano que vem – após mudanças no secretariado e aproximação com partidos antes de oposição na Câmara –, disse que há, sim, espaço para discussão sobre candidatura na sigla.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza Eu me sentiria extremamente desconfortável se não tivesse um debate profundo de raízes por que somos, por que queremos, o que estamos fazendo aqui. Eu já tenho graças a Deus, e a nossa equipe, uma larga folha de serviços prestados aqui em Fortaleza

O chefe do Executivo municipal, no entanto, tentou se afastar do debate eleitoral. Ele reforçou que está focado na agenda da administração da cidade e que ainda está realizando promessas de campanha.

Além do prefeito, participaram do evento o ex-prefeito Roberto Cláudio, o vereador Didi Mangueira e demais dirigentes.

Encontros

O partido bateu o martelo para realizar encontros regionais na cidade mensalmente até abril do ano que vem. Segundo dirigentes, será sempre no último sábado do mês comparecendo nas 12 regionais da Capital.

ELEIÇÕES 2024

