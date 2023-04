'Ainda me encontro insatisfeito', diz Evandro Leitão sobre permanência no PDT para 2024

Ventilado nos bastidores como possível candidato a prefeito de Fortaleza em 2024, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, que é filiado ao PDT – partido do prefeito José Sarto –, continua insatisfeito no ninho pedetista e deixa isso muito claro ao falar com a imprensa.

Questionado pelo repórter Felipe Azevedo, durante evento no Palácio da Abolição, na quarta-feira (26), o parlamentar declarou que ainda tem "queixas" com a sigla e diz que o assunto vai ser tratado internamente no momento oportuno.

"Eu tenho as minhas queixas relativo ao pleito passado, à forma como fui tratado, à forma como se deu todo o processo e eu acho que isso merece nós sentarmos à mesa", declarou.

Apesar de pedetista, Evandro tem bastante proximidade com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). É justamente essa amizade pública e de bastidor que tem alimentado a possibilidade de candidatura no ano que vem.

O problema é que para ser candidato por outro partido o presidente da Alece precisaria ter a anuência do PDT para deixar a legenda sem problemas jurídicos – já que a Justiça Eleitoral entende que o mandato é da sigla e não do eleito. Vale lembrar que no ano que vem a janela partidária só funcionará para vereadores.

É nesse contexto que o presidente do Poder Legislativo tem sido questionado rotineiramente se estará disposto para a empreitada na Capital.

Evandro disse que não gosta de olhar o retrovisor (Eleições de 2022), mas que é preciso considerar quando "existem situações que maltraram". "Isso demonstra primeiro que eu ainda me encontro insatisfeito diante da maneira como fui tratado", reforçou.

Lembrando que em 2022 o deputado sofreu retaliações do partido ao não receber um centavo sequer para a campanha eleitoral. A legenda priorizou aplicar recursos em candidaturas mais "fieis" à campanha de Roberto Cláudio ao Governo do Estado.

Apesar da represália, Evandro foi reeleito e chegou a comemorar com bastante efusividade no palanque do então governador eleito Elmano de Freitas na celebração da vitória no primeiro turno.

Sobre 2024, o presidente da Alece declarou que não vai comentar "suposições".

Colaborou o repórter Felipe Azevedo

