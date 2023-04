Discreto sobre 2024, Camilo volta a alfinetar ex-aliados derrotados em 2022: 'decisões pessoais'

Como é do seu perfil, o ministro Camilo Santana (PT) preferiu não antecipar as conversas do grupo político que cerca o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o futuro da eleição em Fortaleza. No entanto, reforçou o recado que vem dando desde a eleição do ano passado.

Em entrevista exclusiva ao programa PontoPoder, que vai ao ar na íntegra às 17h desta quinta-feira (6), no YouTube do Diário do Nordeste, o ex-governador voltou a lamentar a ruptura entre PT e PDT nas eleições de 2022 e alfinetou indiretamente ex-aliados.

"Houve uma mudança política no Ceará nas últimas eleições, infelizmente gerada por decisões pessoais, decisões equivocadas. Eu sempre defendo o bom diálogo e a construção de um projeto", disse o petista.

A declaração do ex-governador ocorre em meio aos movimentos do prefeito José Sarto (PDT), que tem se aproximado de setores da direita em uma clara tentativa de fortalecimento da candidatura à reeleição.

Paralelamente, o PT também se movimenta. Enquanto o líder do governo Lula, José Guimarães (PT), tem feito afirmações de que o partido deverá ter candidatura própria na Capital em 2024, a deputada federal Luizianne Lins (PT) começou uma agenda nas periferias da Capital realizando audiências com os eleitores.

PT e o grupo de Cid e Ciro são rompidos desde 2012 em Fortaleza. Desde então, as siglas têm lançado candidatos em todas as disputas até 2020. Enquanto governador, Camilo se manteve neutro no primeiro turno, respeitando as decisões do PT, mas atuou pró-PDT no segundo turno contra Capitão Wagner em 2016 e 2020.

Na entrevista completa o ministro fala ainda sobre os desafios da educação, como Enem e Ensino Médio.

