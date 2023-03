Às vésperas de 2024, Luizianne inicia roda de conversa nas periferias de Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) iniciou, nesta segunda-feira (20), uma roda de conversa com moradores do bairro Serviluz. A parlamentar pretende repetir a agenda pelo menos uma vez por mês em todas as regionais de Fortaleza.

O movimento é visto nos bastidores como uma forma da parlamentar se recolocar na corrida para a disputa eleitoral da Capital no ano que vem.

"A ideia é que o mandato de deputada federal possa conhecer e, se possível, ajudar nas demandas do povo de Fortaleza. Esta é a primeira roda", diz nota da assessoria da parlamentar.

Um dos líderes do PT no Ceará, deputado José Guimarães (PT), tem dito publicamente há algumas semanas que o partido terá candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Apesar do planejamento de agendas mais intensas na periferia da Capital, Luizianne não fala publicamente sobre a intenção de disputar mais uma vez o comando da administração de Fortaleza. A deputada está no terceiro mandato em Brasília.

