'Eu tenho uma amizade com o Elmano pessoal', diz Roberto Pessoa sobre aproximação com o governador

Há mais de três décadas na oposição durante as disputas eleitorais para o Governo do Estado, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), tem alimentado uma relação de cordialidade com o governador Elmano de Freitas (PT). Em entrevista à Live PontoPoder, nessa quinta-feira (16), o gestor explicou essa convivência com o Palácio da Abolição.

"Eu estou me aproximando administrativamente", disse. O prefeito publicou nas redes sociais, na semana passada, encontro com o chefe do Executivo estadual e elencou uma série de projetos que tem buscado firmar com o governador petista.

"Eu estive com ele já duas vezes depois que ele se elegeu. Eu tive uma vez (com ele) eleito, esteve na minha casa, fez uma visita de cortesia. E agora eu tive uma audiência pública, levei meu vice-prefeito, levei a Fernanda (Pessoa), o Firmo Camurça para poder participar dessa reunião. E eu fui muito claro com ele: 'estou aqui institucionalmente falando'", explicou.

Apoiador da candidatura de Capitão Wagner (União) ao Governo do Estado em 2022, Roberto Pessoa tenta separar essa relação política e pessoal, embora não seja nada simples explicar isso ao eleitor.

Roberto Pessoa (União) Prefeito de Maracanaú Eu tenho uma amizade com o Elmano pessoal. Para recordar um pouco sobre política aí no meio... O Elmano foi candidato a prefeito (de Fortaleza, em 2012), eu que indiquei o (candidato) a vice-prefeito, o saudoso médico Mourão Cavalcante. Médico, psiquiatra, professor universitário, grande cidadão, saudoso amigo. Indiquei para vice e passou na campanha dele

"Fiz uma amizade pessoal com Elmano, com o (Waldemir) Catanho, com a Lôra (deputada federal Luizianne Lins), muito minha amiga. Esse lado do PT ligado à Lôra é mais ligado a mim, sempre fui ligado a eles, porque… Eu fui do PFL, mas do PFL do Ceará, como dizia o Lula. No Governo Lula, o segundo, eu fiquei do lado dele no Congresso Nacional…", reforçou.

Oposição?

Em meio a essa difícil equação, o prefeito Roberto Pessoa prefere não se posicionar como oposição ao governador. Segundo ele, não é papel de prefeito encarar dessa forma a relação com o executivo.

"Eu não ganhei eleição, eu perdi. Só que eu sou prefeito, é diferente. Quem tem que fazer oposição é o deputado federal, estadual e vereador. Eu, como prefeito, tenho que olhar para o pessoal do município que confiou em mim, me deu votação em três eleições seguidas de prefeito, uma com 66%, outra com 87,46% e outra com 67%", explicou.

"Eu tenho que devolver essa caridade, essa consideração a mim com obras, como eu estou fazendo. A gente vai buscar recurso federal e estadual. Repito, Maracanaú foi discriminado esses anos todinhos. Quero recuperar o município com Elmano, que o conhece bem, teve uma votação muito boa", detalhou.

Sinais de aproximação

Enquanto o prefeito busca uma relação administrativa, a deputada federal Fernanda Pessoa (União) se aproxima do Abolição. Na disputa pela bancada cearense, por exemplo, a parlamentar fez coro pela eleição da colega Luizianne Lins (PT) para coordenar a bancada cearense.

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Firmo Camurça (União) tem adotado uma postura de diálogo e apoio ao governo em muitas ocasiões.

