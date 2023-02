José Guimarães garante que PT terá candidatura própria em Fortaleza em 2024

Líder do presidente Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) declarou em entrevista ao portal Sertão TV, nesse sábado (18), que o PT terá candidatura à prefeitura de Fortaleza no ano que vem.

"Dificilmente o PT deixará de ter candidatura em Fortaleza. Não tem como não ter. Tem que ter", disse o petista.

Influente nas decisões do partido, o parlamentar declarou ainda que o assunto será discutido com os senadores (Cid, Augusta e Camilo) além do governador Elmano de Freitas e com a direção partidária na Capital.

A deputada federal Luizianne Lins é quem lidera o partido em Fortaleza, desde a sua eleição com prefeita em 2004.

Desde o rompimento com o grupo de Cid e Ciro em 2012 na Capital, o PT lançou Luizianne duas vezes, em 2016 e 2020. Após a quebra da aliança em nível estadual, dificilmente haverá uma pactuação na maior cidade do Estado.

Projeção

Guimarães disse ainda que o partido vai se esforçar para eleger 50 prefeitos(as) em 2024. Para isso, contará com a força do presidente Lula e a relação do governador Elmano de Freitas.

"O exemplo da última eleição no Estado está aí pra todo mundo analisar: cautela. Não vamos agredir ninguém. Nós temos um projeto no Estado que agora é comandado pelo governador Elmano", disse.

