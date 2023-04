'Eu não tenho direito de ser só PDT aqui', diz Sarto após aproximação com setores da direita

Após aproximação com setores da direita, o prefeito José Sarto (PDT) declarou, na manhã desta segunda-feira (3), que não é apenas PDT, e que está de "coração aberto para receber ajuda de quem quer que seja".

A declaração ocorreu no Cuca Pici, durante sanção da lei que amplia de oito para 12 o número de Conselhos Tutelares em Fortaleza.

"Eu não tenho direito de ser só PDT aqui", declarou. E emendou: "Eu sou partido, prefeito do PDT, mas eu sou partido de todo fortalezense. Principalmente daquele e daquela que mais precisa, que está no bairro que tem baixo IDH, com alta vulnerabilidade social, e se não for o poder público para estender a mão, não há ninguém".

Reforçando o que já havia dito anteriormente sobre a busca por apoio com aliados e adversários políticos, o prefeito disse que está de mãos estendidas para receber ajuda.

"Estamos aqui com as mãos estendidas e com o coração aberto para receber ajuda de quem quer que seja para transformar a vida de Fortaleza", declarou.

Críticas

Sarto foi alvo de críticas inclusive de correligionários nos últimos dias por nomear o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PL) como presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Raimundo Matos foi candidato a vice-governador na chapa de Capitão Wagner (União) em outubro do ano passado. Na época, fez oposição à candidatura de Roberto Cláudio (PDT), que era apoiada pelo prefeito Sarto.

Aproximação

O PL, inclusive, tem se tornado partido de sustentação da base do prefeito. Dos seis parlamentares, quatro votam com o Paço Municipal. A legenda, inclusive, chegou a ser especulada com possibilidade de apoiar a reeleição de Sarto.

Nos últimos dias, porém, o partido ventilou a pretensão de ter candidatura própria em 2024. Apesar da inclinação, o cenário ainda se mantém aberto.

Visitas

Não faz muito tempo que o prefeito Sarto esteve em Brasília e fez reunião com o senador Eduardo Girão (NOVO).

Na viagem, é bem verdade, também se reuniiu com a senadora Augusta Brito (PT), a deputada Fernanda Pessoa (União) e o deputado Júnior Mano (PL).

No entanto, a repercussão maior foi pelos encontros com adversários políticos. Episódio que incomodou aliados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil