Raimundo Matos consultou PL e Capitão Wagner antes de aceitar convite de Sarto: 'transparente'

Candidato a vice-governador na chapa de Capitão Wagner (União) na disputa eleitoral do ano passado, Raimundo Gomes de Matos (PL) declarou à coluna que conversou com o atual secretário de saúde de Maracanaú e com dirigentes do PL antes de aceitar o convite do prefeito José Sarto (PDT) para assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

"Conversei com o Pedro (Matos), conversei com o Junior Mano, Acilon e disseram que não tinha nenhum impedimento (para assumir), e que teria apoio para trabalhar. Liguei também pro Capitão Wagner. Durante a minha trajetória política eu sempre fui muito transparente. Não poderia assumir uma posição dessa sem ouvir os liderados e as pessoas com que nós pactuamos politicamente", disse.

Matos disse que foi "surpreendido" com o contato de assessores da prefeitura para assumir o cargo. O ex-parlamentar foi adversário do grupo de Sarto na campanha para governador quando o PDT bancou o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para a sucessão estadual.

Raimundo, no entanto, explica que, apesar de 2022, nutre uma boa relação com o prefeito desde a época em que os dois foram deputados – Sarto na Assembleia Legislativa do Ceará e ele na Câmara dos Deputados. "O aspecto da campanha passou", diz.

PL governista?

Com a filiação do vereador Bruno Mesquita ao PL nos últimos dias, o partido se consolida como a segunda maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza, ficando atrás apenas do PDT. Dos seis nomes, quatro se comportam como base do governo.

Agora, com a participação na gestão municipal, a expectativa é que o partido se aproxime cada vez mais do governo a um ano e meio das eleições.

"Eu acredito que o PL não vai fazer oposição por oposição, vai apresentar propostas", disse Raimundo Matos.

Nomeação

Apesar do anúncio, Matos ainda não havia assumido a função até essa quarta-feira (22). Ele afirmou que aguarda a nomeação no Diário Oficial do Município para iniciar os trabalhos.

