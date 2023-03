Após chapa com Capitão Wagner, Raimundo Gomes de Matos entra para gestão de José Sarto em Fortaleza

Ex-candidato a vice-governador do Ceará ao lado do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), Raimundo Gomes de Matos (PL) agora integra a gestão de José Sarto (PDT) e assume a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), um orgão sob responsabilidade da Prefeitura. O movimento faz parte de uma aproximação entre PL e PDT na Capital.

Mesmo tendo disputado as eleições em lado oposto a Roberto Cláudio (PDT) em 2022, Raimundo Gomes, que é ex-deputado federal, agora integra a gestão municipal dias após o seu filho, o vereador Pedro Gomes de Matos (PL), se colocar na base do prefeito Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Procurado, o ex-deputado não atendeu as ligações nem respondeu as mensagens enviadas pela reportagem. O seu filho Pedro Gomes de Matos também não retornou às tentativas de contato. A informação de que Raimundo Gomes presidirá a Funci, no entanto, foi confirmada pela assessoria da Prefeitura.

A Funci anteriormente era presidida pelo suplente de vereador Iraguassú Filho (PDT). O parlamentar, no entanto, assumiu a vaga na CMFor após modificações na administração feitas por Sarto. Na reconfiguração, Renan Colares (PDT) a ssumiu o Regional VI, se afastando da Câmara.

Legenda: Parlamentar se filiou ao PL e se manteve na base do prefeito Foto: CMFor/Divulgação

Sarto e o PL

Esse movimento ocorre em meio a uma aproximação entre o PL e o PDT em Fortaleza, após estarem em lados opostos nas últimas eleições. O partido tem a segunda maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza, com seis vereadores, e ao menos quatro compõem a base do prefeito.

A mais recente modificação no partido foi a chegada do vereador de Fortaleza Bruno Mesquita, que deixou o Pros após o partido se fundir com o Solidariedade. Mesquita, que é do grupo do prefeito Sarto, afirmou que aceitou o convite do presidente do PL, Acilon Gonçalves, e que tem como missão aumentar o número de vereadores no grupo em 2024.

Histórico

Raimundo Gomes de Matos esteve na oposição ao grupo que compõs a base no Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza nos últimos anos. Além disso, o político foi um dos principais quadros do PSDB no Ceará, ocupando cargos eletivos pelo partido por cerca de 20 anos.

No segundo turno das eleições do ano passado, o ex-parlamentar fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é do PL.