Filho de ex-vereador, Iraguassú Filho toma posse na Câmara Municipal Fortaleza

As mudanças administrativas feitas na segunda metade da gestão do prefeito José Sarto (PDT) tiveram efeitos práticos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Com a saída do vereador Renan Colares (PDT) para assumir a Regional VI, tomou posse o suplente Iraguassú Filho, que também faz parte da base do Governo, nesta quinta-feira (23).

O parlamentar esteve por dois anos participanto da gestão e foi presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), órgão da Prefeitura voltado à defesa da criança e do adolescente. Em discurso na Câmara nesta quinta, ele disse ter como objetivo viabilizar a ampliação dos Conselhos Tutelares em Fortaleza.

Ele é filho do ex-vereador Iraguassú Teixeira, que morreu em 2021 em decorrência da Covid-19. O político exerceu seis mandatos consecutivos e era um dos quadro mais antigos do PDT cearese.

Posse

No discurso de posse, o vereador agradeceu a confiança do prefeito nos anos em que esteve presidindo a Funci e chamou atenção da população para "conhecer mais de perto" o trabalho da fundação.

"É importante que a população, também a Câmara Municipal e as pastas da Prefeitura, possam conhecer mais de perto o trabalho. A fundação precisa ser fortalecida", afirmou,

O parlamentar disse ainda que um dos desafios que irá travar na Câmara será pelo aumento do número de Conselhos Tutelares na Capital, de oito para 12.

"Um para cada regional", disse. De acordo com ele, a medida já está autorizada pelo prefeito e a mensagem será enviada à Casa nos próximos dias.

Parlamentares presentes na sessão deram boas-vindas ao colega e exaltaram o trabalho do parlamentar pela causa da criança e do adolescente.

Veja como fica a bancada do PDT na Câmara:

Adail Junior

Ana Paula

Carlos Mesquita

Didi Mangueira

Gardel Rolim

Iraguassú Filho

Júlio Brizzi

Lúcio Bruno

Paulo Martins

Raimundo Filho

Stelio Frota