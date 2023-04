De olho em 2024, Capitão Wagner inicia roda de conversa na periferia de Fortaleza

Candidato em 2016 e 2020 à prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) busca intensificar o diálogo com o eleitor fortalezense a pouco mais de um ano do próximo pleito municipal. O movimento é o mesmo feito pela ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) no mês de março.

O secretário de saúde de Maracanaú visitou o Conjunto Ceará, no último sábado (15), para uma roda de conversa. Lá, ele ouviu demandas da população. De acordo com a assessoria do político, a intenção é percorrer todas as regionais da Capital.

Em contato com a coluna, Wagner declarou que o encontro foi positivo, e contou com a presença de muitas lideranças políticas e comunitárias. De acordo com o dirigente, a ideia é intensificar esses encontros também na Região Metropolitana de Fortaleza.

O evento contou com ato de filiação de novas lideranças ao União Brasil – partido que é dirigido pelo ex-deputado federal.

