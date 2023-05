Desgastes entre PT e PDT geram mobilização por pré-candidatura de Evandro Leitão em Fortaleza

O racha entre PT e PDT nas eleições de 2022 ainda reverbera nas articulações políticas no Ceará. O episódio mais recente é a movimentação de alguns deputados em defender o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. O partido que abrigaria a eventual candidatura, no entanto, não seria o PDT, mas o PT, histórico opositor da cúpula pedetista na Capital.

O nome de Evandro tem sido ventilado, nos últimos dias, por petistas e pedetistas. Desde 2012, os grupos políticos são adversários em Fortaleza. O cenário se estendeu para as lideranças estaduais após o fim da aliança no ano passado. Sem chegarem a acordo, o PDT lançou o ex-prefeito Roberto Cláudio ao Governo do Estado, e o PT, o então deputado estadual Elmano de Freitas, que venceu o pleito. Desde então, presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio tem liderado um grupo de oposição ao atual governo.

O desgaste do PT Ceará com a ala do PDT Fortaleza tem gerado especulações sobre a desfiliação de deputados pedetistas para uma sigla que se alie ao atual governo e sobre as estratégias de disputa nas eleições municipais de 2024. É nesse meio que crescem os apelos pela filiação de Evandro ao PT e por possível pré-candidatura, por aliados de ambos os partidos.

Evandro insatisfeito no PDT

O presidente da Assembleia Legislativa tem evitado falar sobre o assunto. Na última semana, durante evento no Palácio da Abolição, Evandro manifestou insatisfação com a permanência no PDT.

"Eu tenho as minhas queixas relativas ao pleito passado, à forma como fui tratado, à forma como se deu todo o processo e eu acho que isso merece nos sentarmos à mesa", declarou.

Legenda: Evandro Leitão tem se afastado da cúpula que comanda o diretório do PDT na Capital, cujo presidente é Roberto Cláudio Foto: Fabiane de Paula

Na mesma semana, um almoço organizado pelo deputado estadual Júlio César Filho (PT), recém-filiado ao PT, reuniu o líder do Governo, Romeu Adigueri (PDT), Osmar Baquit (PDT) e De Assis Diniz (PT) para discutir estratégias político-eleitorais.

Legenda: Parte do grupo de parlamentares que defende a pré-candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza Foto: José Leomar/Alece

Desde então, iniciou-se um movimento de manifestações públicas pró-Evandro. Nesta terça-feira (2), De Assis Diniz voltou a reforçar o convite, que foi defendido, inclusive, por outros petistas.

De Assis Diniz (PT) Deputado Estadual “É uma posição pessoal, estou o apresentando para o debate. O Evandro tem afinidades e identidades programáticas com o PT. O Evandro teve e tem um papel político muito grande, o Evandro na eleição do governador Elmano foi estratégico. Portanto, seria razoável que a mão do nosso partido fosse estendida ao nosso presidente. Mas o Evandro tem muito mais do que isso, tem compromisso com a pauta daquilo que nos unifica”

Legenda: Ao fundo, do lado direito, o deputado De Assis Diniz (PT), que fez o convite para Evandro se filiar à sua legenda Foto: Ismael Soares

Na ocasião, o líder do bloco partidário comandado pelo PT disse que o nome do Evandro é um dos que “agrega aliados” para a disputa em 2024.

“Eu não tenho dúvida nenhuma que é um nome que agrega. Agora é o nome pra vir debater internamente. Eu defendo a tese de que o PT tem que ter candidatura própria, não abrimos mão da candidatura própria. (...) Então, nós não podemos abstrair esse poder, essa força e capacidade. É razoável que a gente possa abrir esse debate, ouvir as nossas lideranças, trazer para a mesa o presidente ‘Coninho’ (Antônio Filho), o deputado federal José Guimarães, ouvir nosso ministro Camilo (Santana), ouvir o nosso governador Elmano”, acrescentou.

Mudança de partido tem entraves

Para deixar o PDT antes da janela partidária de 2026, Evandro Leitão precisaria ser liberado pelo partido ou tentar conseguir a desfiliação por meio judicial, sob a alegação de incompatibilidade partidária, por exemplo. O trâmite, no entanto, não é garantido e o parlamentar poderia perder o mandato na Assembleia.

Esse não é o único impasse. Eventual candidatura pelo PT teria de passar por acordo com a cúpula municipal, articulada principalmente, pela deputada federal Luizianne Lins, ex-prefeita por dois mandatos e candidata nas eleições de 2016 e 2020.

Presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores na Capital, Guilherme Sampaio (PT) disse que as ressalvas ao nome de Evandro são colocadas para evitar “constrangimento”, já que quadros tradicionais também estão no páreo.

Guilherme Sampaio (PT) Deputado Estadual em exercício “Acho que não convém, nesse momento, especularmos sobre um nome que sequer faz parte dos quadros do Partido dos Trabalhadores. Seria uma grande honra para o PT a filiação do deputado Evandro. Num momento oportuno, o partido vai discutir as suas alternativas, os seus prós e contras dos nomes que estão colocado à disposição do partido”

O que dizem os pedetistas

Na Assembleia, o líder do Governo, deputado Romeu Aldigueri (PDT), é um dos que defendem o nome de Evandro Leitão para o páreo no ano que vem.

Romeu Aldigueri (PDT) Deputado Estadual “Completamente gabaritado, com experiência, com lucidez, com trânsito político em todas as esferas. Até a oposição o respeita e o admira. Então, é um homem que reúne todas as condições, na minha opinião, técnicas, políticas e pessoais para ser prefeito de Fortaleza”

Para Aldigueri, o convite do PT acende um sinal de alerta sobre a importância de um quadro como Evandro. “A discussão está aí. O próprio líder do bloco do PT convidou o Evandro para ir para o partido. Então, acho que são amadurecimentos”, ressalta.

Próximos do ex-prefeito Roberto Cláudio, os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Antônio Henrique (PDT) concordam com a importância de Evandro, mas não indicam possível apoio ao presidente do Legislativo diante da pré-candidatura à reeleição de José Sarto (PDT).

“Essa questão de saída de partido é uma questão pessoal. Eu defendo o nome do Sarto, até porque o Sarto está prefeito e ele tem o direito de postular a reeleição. Se ele não for, o Evandro poderá ser o candidato”, destaca Cláudio Pinho.

Questionado se o PDT liberaria Evandro para deixar a legenda, Cláudio Pinho disse acreditar na possibilidade.

Legenda: Os nomes de Sarto e Evandro têm sido ventilados por membros do PDT para a disputa em 2024 Foto: LC Moreira

Cláudio Pinho (PDT) Deputado Estadual “Eu acredito que (o partido) libera. Lógico, não tem janela para deputado, então tem que ter a liberação do (Diretório) Estadual. Mas se é para uma postulação majoritária, ele tem que expor isso dentro do partido agora. Eu acredito que ninguém possa tolher as pessoas de postular cargo público”

Diferente de Cláudio Pinho, o deputado Antônio Henrique disse “não saber” se a desfiliação seria “possível”, já que o projeto político do partido continua o mesmo que o apresentado em 2022.

"É uma opção dele, eu só não sei se é possível. É a questão da lei de que, para os deputados eleitos, o mandato é do partido. Essa possibilidade de troca de partido acontece de quatro em quatro anos, no caso, só em 2026. Se ele tem algum motivo para sair, como o partido mudou de projeto e tal, a meu ver, o partido continua do mesmo lado, continua com o mesmo projeto”, analisa Antônio Henrique.

Na Câmara Municipal de Fortaleza, os vereadores pedetistas Júlio Brizzi e Gardel Rolim também são cautelosos com a especulação do nome de Evandro Leitão, apesar de um endossar mais uma possível candidatura do atual presidente da Assembleia do que o outro.

Atualmente, Brizzi se posiciona de maneira independente em relação à gestão de Sarto, enquanto Gardel Rolim é presidente do Parlamento Municipal e ex-líder do prefeito.

“Ele (Evandro) é sem dúvidas um dos principais quadros políticos do PDT. Preside a Alece, tem aprovação dos colegas, é habilidoso, inteligente, tem carisma, mas sobre isso (saída do PDT para ir ao PT) quem pode falar é ele. O PDT tem uma parte do partido em Fortaleza que está adotando uma estratégia de isolamento em si mesmo ao redor do prefeito Sarto”, analisa

Gardel Rolim, por sua vez, alega que desconhece qualquer “movimento real” de saída de Evandro e que os olhos de ex-aliados no correligionário demonstram que o “PDT é um partido forte”.

Gardel Rolim Presidente da Câmara de Fortaleza “Acho até que um membro do PT lembrar de um nome do PDT para disputar a eleição de Fortaleza, é algo que fortalece, ratifica a nossa ideia de que o PDT tenha o candidato à Prefeitura. (...) Mas eu advogo que o nosso candidato seja o prefeito Sarto”

O que dizem os petistas

Entre petistas, também houve moderação em relação ao lançamento do nome de Evandro, já que dentro da própria agremiação há nomes sendo ventilados para a eleição de 2024. Entre eles, o da deputada federal Luizianne Lins, da deputada estadual Larissa Gaspar e do suplente de deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio.

A maioria dos parlamentares do PT, inclusive, ressaltou que o presidente da Assembleia seria muito bem-vindo na legenda, mas ponderou quando questionada se o nome teria a possibilidade de encabeçar a chapa petista à Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: O presidente da Assembleia tem sido um dos principais mediadores de diálogo com deputados sobre projetos enviados pelo Governo do Ceará Foto: Thiago Gadelha

O deputado estadual Missias do MST (PT), um dos quadros próximos de Luizianne Lins e Elmano, ressalta a importância de ouvir o governador e a deputada, que já foi prefeita da Capital.

“Eu particularmente vejo o Evandro como um cara muito preparado, porém a gente não pode se antecipar aos fatos. Até as eleições de 2024, ainda tem um tempo razoável, e o partido tem suas instâncias. Hoje, nós temos um governador que precisa ser ouvido. Nós temos um senador, que está como ministro, que precisa ser ouvido. É muito importante que a deputada federal Luizianne Lins, pelo trabalho histórico que ela tem, especialmente em Fortaleza, foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos, também seja ouvida”, destaca.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) também reconhece que Evandro seria muito bem-vindo, mas que a possível filiação dele ao Partido dos Trabalhadores, de olho em 2024, poderia desagradar correligionários mais antigos, colocando lideranças da sigla em "saia-justa". O nome dela é um dos cogitados para a disputa de 2024.

Legenda: No segundo turno de 2022, o presidente da Assembleia também esteve no palanque petista comemorando a vitória do presidente Lula Foto: Kid Júnior

“Eu sempre digo que tudo tem dois lados na vida. O partido é formado por muitas pessoas, que muitas vezes pensam diferentes entre si. Então, pode ter muita gente que fique superfeliz com isso e pode ter algumas pessoas que fiquem descontente, é natural dada à pluralidade, à diversidade, o tamanho que é o Partido dos Trabalhadores”, avalia.

Já a deputada estadual Jô Farias é uma das petistas que apoiam o nome de Evandro Leitão para a eleição do ano que vem. Para ela, caso o colega de parlamento decida se filiar ao PT, teria chances iguais de competir com os demais nomes apresentados, ainda que chegue por último.

Jô Farias (PT) Deputada Estadual “Do que a gente tem hoje no PT, eu acho que ele seria um excelente nome, uma excelente escolha. Não tiro o mérito de nenhum, todos têm toda a condição do mundo, mas ele também”

O deputado Júlio César Filho (PT), filiado ao PT em 2022, e ligado ao deputado federal José Guimarães, tem sido um dos articuladores da troca de partido de Evandro.

Legenda: Evandro é um dos pedetistas mais próximos do ministro Camilo Santana Foto: Evandro e Sarto

"Dentre as lideranças de Fortaleza, em conversas de bastidores, várias já abraçam a pré-candidatura do deputado Evandro Leitão. Obviamente, nós estamos conversando isso com outros partidos, mas nós, como neófitos dentro do PT, acima de tudo com legitimidade por ter sido eleito, internamente defendemos o nome do deputado Evandro Leitão como candidato e teríamos muita satisfação de tê-lo como candidato dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores", justificou.

Na Câmara Municipal, os vereadores Professora Adriana (PT) e Dr. Vicente (PT) acreditam que o melhor seria escolher um quadro mais antigo para a disputa, mas que o objetivo central seja apresentar alguém capaz de "derrotar a extrema direita” em Fortaleza.

“Nós sabemos que ele teve um papel muito importante durante a eleição do Elmano no Ceará, esteve na defesa do nome da Izolda junto conosco, a gente sabe que ele foi muito importante. Eu não acho um nome ruim. O objetivo central é não deixar a extrema direita ganhar essas eleições, e para isso a gente vai ter que ampliar o nosso leque de aliança”, observa Professora Adriana.

“Nós sabemos que já tem a Luizianne, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e tem surgido agora o nome do Evandro Leitão, que também é muito querido pelos deputados e em Fortaleza. Se por acaso o PT decidir que o candidato será ele, a gente vai apoiar o candidato do PT. Mas se o PT tem Luizianne, Guilherme ou Larissa, eu vou defender o nome deles três. A prioridade é de quem está no PT”, afirma Dr. Vicente.