Defesa de candidatura à reeleição de Sarto marcou reunião do diretório do PDT em Fortaleza

A reunião que elegeu diretório do PDT em Fortaleza, na manhã deste sábado (15), foi marcada pela defesa da candidatura à reeleição do prefeito José Sarto (PDT). Se movimentando para se fortalecer e ganhar força no campo político, o prefeito de Fortaleza recebeu elogios dos correligionários em um momento de desgaste com a base aliada na Câmara Municipal.

Durante o encontro, o ex-ministro Ciro Gomes; o ministro da Previdência, Carlos Lupi; e o deputado federal e presidente nacional interino do partido, André Figueiredo, defenderam uma nova candidatura do gestor municipal.

Já Roberto Cláudio não mencionou a investida na reeleição de Sarto, mas elogiou o mandato do sucessor. Para Sarto, contudo, a data não marcou o lançamento da pré-candidatura. O prefeito evitou se aprofundar no assunto, focando suas declarações na validação do novo diretório municipal do partido.

O tom do encontro

Na primeira aparição política após distanciamento das atividades públicas no pós-eleição, Ciro Gomes defendeu a candidatura à reeleição do atual prefeito.

"A gente não resolve as grandes pedidas do povo de educação, de saúde, de segurança, se não for buscando ser justo. Por isso, Sarto, eu tenho orgulho de ser liderado por você e se você for candidato à reeleição, como eu gostaria que você fosse, eu vou ser cabo eleitoral", disse.

A posição foi seguida por Carlos Lupi. Em fala no palanque, ele lembrou a escolha de Sarto como sucessor de Roberto Cláudio e destacou suas qualidades como gestor.

"Hoje, aqui, nós estamos fazendo uma convenção para a escolha do nosso diretório, mas hoje também estamos fazendo uma preparação para a reeleição do prefeito que vai ser o mais votado", declarou.

A confirmação da pré-candidatura de Sarto também foi feita por André Figueiredo. Ele, inclusive, deu sinalizações de que PT e PDT devem continuar seguindo caminhos diferentes na disputa municipal.

"Historicamente, nós nunca fomos aliados em Fortaleza, sempre disputamos desde 2012, então há aexpectativa de que tenhamos, necessariamente, uma composição. Caso fosse possível (uma aliança), seria muito bem-vinda, não negaríamos isso, mas, aparentemente, não há essa disposição", afirmou.

Novo diretório

A eleição do novo diretório municipal do PDT – agora sob comando de Roberto Cláudio e Sarto – acontece em momento delicado da legenda.

O partido abriga uma complicada rusga desde as eleições de 2022: após romper com o PT e lançar Roberto Cláudio ao Governo do Estado, levando à desaprovação de considerável parte do diretório estadual, o PDT vive um momento de estremecimento na Câmara Municipal com a aprovação da taxa do lixo.

Assim, a gestão Sarto perdeu volume na base e teve que incorporar membros de partidos que estavam na oposição, como o PL.

Diante do cenário delicado, a seção municipal pedetista – que funcionava em comissão provisória – programou uma série de estratégias internas para fortalecer a legenda para as eleições, como afirmou Roberto Cláudio em outra reunião no começo deste ano.

Com as declarações feitas no encontro deste sábado, a postura de concorrer novamente à Prefeitura de Fortaleza se consolida com Sarto, vice-presidente do diretório, à frente da disputa.