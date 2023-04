Ciro Gomes defende reeleição de Sarto, taxa do lixo e diz que prefeito é ‘perseguido’

Em primeira aparição política desde a reclusão pós-eleições de 2022, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) defendeu a investida do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), à reeleição. Além disso, o líder pedetista também advogou em favor da taxa do lixo, cobrança que passou a valer recentemente na Capital.

Para ele, as críticas ao gestor municipal são injustas, representam "demagogia", fazendo Sarto ser "perseguido". Ele citou a isenção do tributo a 70% dos imóveis da cidade em defesa da medida.

As declarações foram dadas na reunião do diretório municipal do PDT, que ocorre neste sábado (15), em uma escola no Centro de Fortaleza. Ciro evitou falar sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não deu entrevista para a imprensa na saída.

"A maioria esmagadora, 70 de cada 100 familias, não vão pagar nada, e as 30 de cada 100 familias que vão pagar são aquelas que moram nas casa melhor. [...] Vou dar o meu exemplo: moro num apartamento na Praia de Iracema lá no 23º andar, da minha sala você vê um marzão na frente. Eu pago de condomínio, por mês, R$ 2,7 mil. Sabe quanto a Prefeitura vai me cobrar da taxa do lixo por ano? R$ 1,2 mil", citou.

Por isso, pediu apoio do diretório para "ajudar as vereadoras e os vereadores que tiveram coragem de enfrentar a demagogia".

"A gente não resolve as grandes pedidas do povo de educação, de saúde, de segurança, se não for buscando ser justo. Por isso, Sarto, eu tenho orgulho de ser liderado por você e se você for candidato à reeleição, como eu gostaria que você fosse, eu vou ser cabo eleitoral", completou.

Encontro do diretório

O evento não contou com a presença do senador Cid Gomes e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão. Ao contrário deles, compareceram a deputada estadual Lia Gomes e outros três colegas. Apenas um deputado federal foi ao encontro.

A situação do PDT municipal se complicou de forma mais contundente desde a votação da taxa do lixo, no fim do ano passado. Desde então, uma parte da legenda tem se posicionado contrária a alguns atos da gestão, o que causou um mal-estar internamente.

Exemplo disso é o fato dos vereadores Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula serem expulsos do diretório municipal. Nenhum dos dois não compareceu ao evento.