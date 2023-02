Após reunião do PDT, Roberto Cláudio defende 'oposição qualificada' ao governo Elmano

Em contato com a coluna, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) voltou a defender que o partido faça oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). A declaração ocorreu minutos depois da reunião do partido na noite desta quinta-feira (23).

Buscando se consolidar como uma voz opositora ao governador dentro do PDT, Roberto Cláudio critica o "adesismo automático" ao governo petista e diz que a legenda acerta quando, nesse momento, adota uma postura de independência porque "preserva" os seus membros.

"Continuo defendendo o papel construtivo do PDT de fazer uma oposição qualificada ao governo do Elmano. Entendendo que há fissuras e cicatrizes da última eleição para serem curadas, mas a liberdade do partido é importante para o Ceará e para o próprio governo", diz.

Embate

O senador Cid Gomes tem feito críticas a pedetistas que, assim como Roberto Cláudio, adotam postura opositora ao governador Elmano de Freitas.

"A estratégia foi claramente, as urnas mostraram isso, equivocada, mas infelizmente algumas pessoas não admitem o erro e querem continuar alimentando uma divergência que não é característica do PDT", disse o ex-governador ao fim do encontro.

Dos 13 deputados estaduais do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), 10, segundo Cid Gomes, defendem integrar a base governista. Os resistentes são Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho.

Na próxima quinta-feira (3) uma nova reunião partidária deve ocorrer para definir, inclusive, nomes para a vice-liderança da legenda no parlamento estadual.

