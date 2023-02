Cid Gomes defende PDT na base do governo Elmano: 'No Ceará a gente tem que virar a página'

O senador Cid Gomes defendeu, na noite desta quinta-feira (23), que o PDT cearense integre a base do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Aconteceu. Houve a divergência (na eleição) e o partido perdeu. A estratégia foi claramente, as urnas mostraram isso, equivocada, mas infelizmente algumas pessoas não admitem o erro e querem continuar alimentando uma divergência que não é característica do PDT", disse.

De acordo com o ex-governador, o partido tem que "virar a página" após o resultado das urnas. Pedetistas participaram de reunião na sede do partido em Fortaleza. A agenda teve a presença do prefeito José Sarto (PDT), do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e parlamentares da sigla.

Bancada

O senador argumentou que dos 13 deputados estaduais do PDT na Alece apenas 3 querem que o partido se organize na oposição ao governador do PT. Esses parlamentares são Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho.

"Elmano tem dado sinais de que mantém o mesmo projeto", defendeu Cid. Segundo ele, uma nova reunião está marcada para a próxima quinta-feira (3) para discutir os rumos da legenda.

