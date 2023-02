'Até onde sei, está ótima', diz Camilo sobre relação entre PT e PDT no Ceará

Em visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) nesta quinta-feira (23), o ministro Camilo Santana (PT) afirmou, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, que a relação do PT com o PDT no Estado "está ótima", mesmo após o racha entre as legendas na eleição de 2022.

Camilo Santana Ministro da Educação "Até onde sei, está ótima. A base da Assembleia apoiando Elmano, a relação com o senador Cid é a melhor possível"

Apesar de o PDT no Ceará não integrar oficialmente o rol de partidos aliados do governo de Elmano de Freitas (PT), a maioria dos deputados estaduais próximos ao ministro Camilo Santana tem se posicionado a favor de Elmano e defendido a manutenção da aliança com o PT.

Alguns parlamentares, inclusive, se declaram como "base" ou "apoiadores" na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em paralelo, uma ala ligada ao ex-prefeito Roberto Cláudio tem se apresentado como "independente" - flertando, inclusive, com a oposição em algumas matéria enviadas pelo Executivo.

Principal articulador político da candidatura de Elmano em 2022, Camilo conseguiu atrair o apoio de parlamentares e prefeitos de diversos partidos no Estado, inclusive do PDT - que acabou rachando e hoje está divido em praticamente dois grupos: o de correligionários mais ligado a Roberto Cláudio, ao prefeito José Sarto e ao ex-ministro Ciro Gomes, e o mais próximo do senador Cid Gomes, que mantém a proximidade com o grupo governista.

Questionado sobre a relação com o prefeito José Sarto, o ministro disse que ajudará no que "puder".

"Ele esteve (em Brasília), mas nós não nos encontramos. Mas o que eu puder ajudar... Aliás, a liberação que eu fiz aqui para o Ceará (de recursos da Educação), quem recebeu mais recursos foi o município de Fortaleza. Dos R$ 25 milhões, quase metade foi para os municípios", ressaltou.

No início deste mês, Camilo anunciou o envio de R$ 25 milhões do Ministério da Educação (MEC) para retomar obras federais de creches e escolas paradas no Estado.

Sobre a eleição para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, o ministro evitou se comprometer com o assunto, mesmo após o deputado federal cearense José Guimarães (PT), que também é vice-presidente nacional da sigla, afirmar que o partido terá candidatura própria na Capital.

Questionado se havia a possibilidade de se aliar com o PDT, Camilo recuou alegando que ainda é "cedo" para pensar em 2024. "Nós só vamos construir mais na frente", ponderou.

Visita oficial

Nesta quinta-feira, Camilo esteve pela primeira vez no Ceará de forma oficial como ministro da Educação. Pela manhã, ele visitou as obras do restaurante universitário do IFCE e divulgou que o percentual do reajuste da merenda escolar já está definido e deve ser anunciado em breve pelo presidente Lula (PT).

Diferente de outros eventos que participou enquanto governador e já como ministro em Brasília, Camilo não estava acompanhado de uma comitiva de políticos e parlamentares. Questionado sobre a ausência de aliados políticos, ele disse que preferiu realizar uma visita mais "informal".

"Eu quis fazer uma coisa mais informal, mais técnica", frisou.

Na sexta-feira (24), no entanto, ele fará vistoria nas obras do prédio do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri, em Barbalha, acompanhado do governador Elmano de Freitas e de outras autoridades políticas locais.