MEC repassa R$ 25 milhões para retomada de obras de escolas paralisadas no Ceará, anuncia Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou neste sábado o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para continuidade de obras de escolas infantis e do ensino fundamental paralisadas em todo o país.

Ao todo, serão repassados R$ 256.734.550,70 para 1.236 obras que estavam paradas. Para o Ceará, foram destinados R$ 25.073.541,10.

A retomada de obras paralisadas em escolas era uma prioridade de Camilo desde que o ex-governador cearense assumiu o cargo no Ministério da Educação. Ele falou sobre o tema na cerimônia de posse.

"Já estou determinando um estudo para retomada de todas as obras de creches, escolas e outros equipamentos da Educação paralisadas por todo o País, por falta de repasse de recursos federais", disse, à época.

Segundo os dados divulgado, o maior repasse será para o estado da Bahia, R$ 47 milhões. Depois, vem o Paraná, com R$ 28 milhões. O Ceará tem o terceiro maior repasse.

Obras inacabadas no Ceará

De acordo com levantamento do Diário do Nordeste,com base nos dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), o Ceará está com 61 obras inacabadas e paralisadas em unidades educacionais, sendo 31 delas construções de creches e escolas de Ensino Médio, distribuídas em 27 cidades.

A maioria das obras já estão paradas há quase dez anos. No Ceará, os principais motivos para a interrupção são contratuais: em 13 obras paralisadas, consta “contrato rescindido”, seguidas por 6 com “abandono da empresa”. Mais 6 têm como justificativa “paralisação por falta de pagamento à empresa executora” ou “atraso no pagamento da construtora”.