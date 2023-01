De merenda escolar à verba de universidades: o que Camilo Santana aponta como prioridades no MEC

Camilo Santana Ministro da Educação

"No Ceará, temos feito um trabalho permanente desde 2007, iniciado pelo então governador Cid Gomes, hoje senador, e continuado por mim e pela minha querida Izolda. De parceria permanente com os municípos, criamos o PAIC - apoiando diretamente a educação nos municípios. Começou com o apoio até o 5º ano do Ensino Fundamental, e ampliamos até o 9º ano com o +PAIC. Resultado disso é que o Ceará alcançou o primeiro lugar no Ideb nas séries finais do Ensino Fundamental e 2º nas séries iniciais"