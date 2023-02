No Ceará, Camilo Santana diz que reajuste da merenda escolar está definido e aponta mudanças no Enem

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse nesta quinta-feira (23) que o percentual do reajuste da merenda escolar está definido e deve ser anunciado pelo presidente Lula (PT) "em breve".

"Sou muito disciplinado. Quem vai ter que anunciar isso é o presidente. Já esta tudo ok, mas é o presidente que vai anunciar, só está vendo a agenda dele para fazer esse anúncio", disse Camilo, durante visita às obras do restaurante universitário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza.

Desde 2017, não há reajuste na verba que ajuda estados e municípios a comprarem alimentos para alunos da escola pública. Atualmente, o valor é definido da seguinte forma: R$ 0,36 por dia para cada estudante do ensino fundamental e médio; R$ 0,53 por dia para os alunos da pré-escola; e R$ 1,07 para os alunos em creches ou no ensino integral.

Em coletiva de imprensa, Camilo voltou a ressaltar o investimento na educação básica como prioridade do atual governo.

"O presidente Lula quer reforçar a educação básica. Não podemos mais permitir - e a pandemia agravou isso - que apenas um terço das crianças brasileiram aprendam a ler e a escrever na idade certa", disse.

Legenda: Camilo Santana, acompanhado do reitor do IFCE, Wally Menezes, ouviu demanda de estudantes Foto: Fabiane de Paula

IFCE

Nesta quinta, Camilo se reuniu com o reitor do IFCE, Wally Menezes, e ouviu demandas de estudantes.

"Estou muito feliz, na minha primeira visita oficial ao Estado como ministro da Educação, a gente poder visitar o Instituto Federal, esse equipamento tão importante, que tem mudado a vida de jovens no nosso Estado", ressaltou Camilo sobre a visita.

Na sexta-feira (24), ele fará vistoria nas obras do prédio do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri, em Barbalha.

Enem

O ministro também falou sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ressaltou que não haverá mudanças no formato das provas em 2023.

"O Inep está valiando a possibilidade para 2024, mas, nesse ano, o Enem se mantém como está, mas já tem uma comissão avaliando mudanças para 2024", pontuou.