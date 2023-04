Com ausências de Cid e de pedetistas pró-Camilo, reunião do diretório só reforçou racha no PDT

Pedetistas se reuniram na manhã deste sábado (15) para eleger o diretório do partido em Fortaleza – de olho nas eleições do ano que vem.

Apesar do evento, tradicionalmente, ser uma grande festa, nem todo mundo foi convidado, ou não se sentiu confortável para estar no mesmo ambiente.

A ausência mais sentida foi a do senador Cid Gomes (PDT). Quem também não prestigiou o evento foi o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT).

Mesmo com a presença de Ciro Gomes, que não aparecia publicamente desde o resultado das eleições presidenciais no ano passado, o evento não foi a prioridade da maioria dos deputados estaduais e federais da legenda.

Dos deputados estaduais quem bateu o ponto na reunião foi a deputada Lia Gomes e os deputados Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho – todos citados nominalmente por Roberto Cláudio como "grandes quadros do PDT" durante discurso. A bancada do partido na Alece, no entanto, conta com 13 parlamentares.

Da bancada federal do PDT, apenas André Figueiredo, que preside a sigla no Estado, esteve presente. O grupo mais alinhado ao Governo do Estado se manteve longe do encontro.

Ninguém lembrou

Ausente, Cid não foi lembrado nos discursos das principais figuras do PDT. Nem o irmão falou no nome do senador.

Questionada pela coluna sobre a ausência do irmão no evento, Lia disse que não sabia o motivo, que nem tinha falado com ele nas últimas horas.

No local, a repórter Luana Barros apurou que a justificativa era que o senador já teria outro compromisso agendado no interior do Ceará e que por isso não compareceu.

Racha

No mesmo momento em que ocorria a reunião, o deputado estadual licenciado Salmito Filho (PDT), nas redes sociais, alfinetou colegas de partido resgatando a razão do racha do partido ainda na pré-campanha de 2022.

"O ex-governador Camilo do PT, em 2022, lutando junto com o presidente da Assembleia, Evandro, do PDT, para garantir o direito à reeleição da então governadora Izolda do PDT. Fim de 2022, fiquei sabendo, não pelo Camilo, nem pelo Evandro e nem pela Izolda, que existia um acordo para ser a Izolda", escreveu.

