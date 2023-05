Após convite de petistas, Evandro se diz 'preterido' por PDT e coloca nome 'à disposição' para 2024

Após ser defendido como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024 por aliados, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), disse que se sente "preterido" pelo PDT diante das divergências internas sobre o Governo de Elmano de Freitas (PT) depois racha entre seu partido e o PT em 2022.

Evandro Leitão Presidente da Alece "Eu, particularmente, por tudo o que aconteceu conosco... Todos vocês sabem o que aconteceu conosco ano passado, eu não vou ficar repetindo. Mas me sinto, hoje, de alguma forma, preterido com toda essa situação"

Nos últimos dias, o nome de Evandro Leitão vem ganhando força entre pedetistas e petistas que compõem a base do Governo para disputar a Prefeitura de Fortaleza. A mobilização rendeu, inclusive, um convite do deputado De Assis Diniz (PT) para que Evandro se filiasse ao PT de olho em uma possível candidatura em 2024. Apesar de ficar "honrado", ele disse que é necessário discutir a situação "mais na frente".

"Primeiro, é uma honra ter recebido um convite por parte do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa fazer parte dos seus quadros. É uma honra para mim, tenho uma boa relação com todos aqueles que fazem o PT. Portanto, eu me sinto honrado. (...) Segundo, eu acho que isso aí a gente tem que discutir mais na frente. Eu estou primeiro tentando, de alguma forma, fazer com que o nosso partido tenha um posicionamento (em relação a compor a base ou oposição do Governo do Ceará)", ressaltou.

Apesar de não aceitar e nem descartar a ida ao PT, o presidente da Assembleia disse que está "inteiramente à disposição" para disputar a Prefeitura da Capital em 2024, caso o seu nome seja o melhor para o atual projeto político e para Fortaleza.

Evandro Leitão Presidente da Alece "Eu não irei fugir de nenhum tipo de desafio que porventura nós tivermos. Sou uma pessoa que, costumo dizer, estou na vida pública para construir, para fazer com que a gente possa se sentir útil de estar impactando na vida das pessoas. (...) E eu me coloco inteiramente à disposição. Estou num momento da minha vida pública extremamente empolgado, estou dedicado, para qualquer desafio que porventura o nosso projeto político venha a nos colocar, independente de ser ou não candidato"