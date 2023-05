Cid Gomes nega sair do PDT e quer presidência da sigla: 'represento sentimento majoritário no Ceará'

Após dias de especulação sobre suposta saída do PDT, o senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, negou qualquer interesse em deixar a legenda e falou sobre a articulação com o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, em trocar o PDT pelo Podemos. Cid esteve nesta sexta-feira (5) no encontro do Consórcio Nordeste, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

"Zero plano. Ao contrário, estou cada dia mais motivado no PDT. Ocupo hoje a liderança do PDT no Senado, feliz, animado, entusiasmado com essa responsabilidade. Tenho um desejo, acho que não por vaidade pessoal, acho que represento hoje o sentimento majoritário do PDT aqui, no Ceará, em relação aos assuntos cearenses, e tenho a pretensão de vir a presidir o partido. Quem tem essa motivação, obviamente não está pensando em sair", disse o senador.

Ele também defendeu interesse em manter os quadros do partido, diante de convites de deputados do PT ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para trocar o PDT pelo partido do governador Elmano de Freitas (PT).

"No que depender de mim, todos os quadros do PDT ficarão no PDT. E se a gente conseguir trazer mais alguns será o meu esforço. Foi, é e será", acrescentou.

Articulação com o Podemos

Cid citou ainda a movimentação nesta semana do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, em deixar o PDT para assumir a presidência do Podemos no Ceará. O senador refutou possibilidade de a mudança representar uma possível migração de pedetistas em massa para a legenda.

"É um sacrifício necessário para que a gente tenha um partido no nosso arco de alianças. Já perdemos o Zezinho (Albuquerque) que hoje preside o PP. Você perde um quadro para trazer um conjunto de outras pessoas. Não há nada de novidade. Está dentro do nosso esforço histórico, tradicional, no Ceará. Não somos daqueles que acham que há só um partido no poder", disse Cid.

Refazer aliança entre PT e PDT

O senador voltou a defender que PT e PDT refaçam aliança no Estado após o racha de 2022. Atualmente, ala do partido liderada pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio tem agido em oposição à gestão de Elmano

"Todo mundo sabia que eu defendia a manutenção da aliança com o PT. Fui voto vencido, respeitei calado. Passado o momento, estou coerente com o que eu dizia antes, que é tentar reaver, tentar aproximar essa aliança que tem sido responsável por governos importantes no Ceará. Além de desejos pessoais, estamos tratando de um projeto importante para o Ceará. Isso é mais do que um projeto de um partido só. É projeto de um conjunto de forças políticas que tem o que mostrar para trás", disse Cid