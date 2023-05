Prefeito de Aracati deixa o PDT e assume presidência do Podemos no Ceará

O prefeito de Aracati, Bismarck Maia, deixou o PDT e assumiu a presidência do Podemos no Estado, no intuito de preparar a sigla para as eleições municipais de 2024. O movimento ocorre em meio a um racha no PDT estadual e a um clima de incertezas sobre a permanência de parlamentares cearenses na sigla.

O anúncio foi feito pela presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, através das redes sociais, na noite desta quarta-feira (3), ao lado do vice-presidente, Pastor Everaldo.

"Nos honra pela sua história, pela sua luta na política para transformar o Estado que ele vive e a linda cidade de Aracati", disse a presidente.

Bismarck Maia afirmou que a sua entrada no partido será para fazer um "grande trabalho" e comentou sobre a estratégia política a partir de agora.

"Aproveito para convidar vocês dos municípios para começar a conversar sobre eleição municipal. Você que quer ser candidato a vereador ou a prefeito, vamos conversar e sua carreira vai ser de sucessso", disse o prefeito.

Contexto

O Podemos no Ceará passou por tranformações recentemente. O partido tinha o senador Eduardo Girão como filiado, mas o parlamentar trocou a sigla pelo Novo.

Com a entrada de Bismarck Maia, que inclusive é um antigo aliado do senador Cid Gomes, do PDT, o Podemos tem agora dois prefeitos filiados no Ceará. Soma-se a ele Glêdson Bezerra, de Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

A expectativa é de que agora o partido passe a ser mais alinhado ao grupo governista ligado a Cid Gomes, ao atual ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da Assembleia Lgislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, também cotado para deixar o PDT por outra sigla.

Nas eleições de 2022, o Podemos compôs a base aliada do ex-candidato a governador Capitão Wagner (União Brasil), junto com PTB, Avante, PL, Pros e Republicanos.

Anteriormente, o Podemos cearense era presidido por Fernando Torres. Questionado sobre sua posição no partido e se permanece na sigla, ele afirmou que irá acompanhar o senador Eduardo Girão e se filiar ao Novo.

Legenda: Bismarck contou com a participação ativa do ex-governador Cid na campanha para prefeitura de Aracati, em 2016. Foto: Reprodução/Facebook

Histórico

Bismarck Maia foi Secretário de Turismo no segundo mandato de Cid como governador do Ceará.

A ida do prefeito ao Podemos joga luz a especulações recentes sobre uma possível mudança de sigla de parlamentares do PDT. Nos bastidores, no entanto, o assunto ainda é tratado com cautela por membros do partido.