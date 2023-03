Ex-aliados de Sarto formam bloco independente na Câmara após tensionamento com o prefeito

Ex-aliados do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), após desgastes com a Prefeitura, oficializaram a saída da base do governo e formaram um bloco independe na Casa. O movimento é fruto de uma articulação entre Léo Couto (PSB), Danilo Lopes (Avante), Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula, ambos do PDT, mesmo partido do prefeito.

O tensionamento do grupo com o Executivo se intensificou após a discussão e aprovação da taxa do lixo em Fortaleza. Mesmo os membros do PDT se posicionaram contra a medida e foram de encontro ao que orientou a liderança do prefeito na Casa.

No grupo que agora se formaliza como independente - que não compõe nem base nem oposição ao governo -, apenas Danilo Lopes foi eleito fora da base do prefeito. Léo Couto era vice-líder de Sarto, Júlio Brizzi comandou a bancada do PDT e Enfermeira Ana Paula esteve no grupo de apoio à gestão.

A formação do grupo independente é prevista no regimento interno da CMFor.

O que dizem os vereadores

“Com a criação do bloco, oficializaremos uma postura que já adotamos ao longo da nossa trajetória, que é a responsabilidade de conduzir as nossa s ações no parlamento de acordo com os nossos princípios éticos e com o nosso compromisso social”, disse Enfermeira Ana Paula.

"Eu era o único independennte, e os outros, como estão saíndo da base e não querem se unir a outro grupo, acharam que seria melhor a gente se unir. Não obrigatoriamente a gente tem que votar em bloco", salienta ainda o vereador Danilo Lopes.

“A partir desta oficialização, tornamos pública a nossa postura perante todas as matérias que chegam nesta casa. Desde que fui eleito, penso na transformação da vida das pessoas e da nossa cidade, desta forma, seguirei com a minha responsabilidade como representante do povo de Fortaleza. Isso independe de ser oposição ou situação”, disse Léo Couto.

Para Júlio Brizzi, o bloco "discorda com a forma como a Prefeitura trata alguns assuntos, inclusive com regime de urgência. A gente é um bloco independente da Prefeitura. Falta de diálogo, falta de humildade".

Legenda: Carlos Mesquita é o líder do prefeito Sarto na Câmara de Fortaleza Foto: Érika Fonseca

Posição do governo

Questionado sobre o recente posicionamento dos ex-aliados, o líder do governo na Câmara, vereador Carlos Mesquita (PDT), afirma que o movimento é natural e diz respeito à sobrevivência política dos colegas.

"Eles procuraram um abrigo, e o abrigo que eles escolheram foi ficar contra o prefeito Sarto para se fortalecer com uma parte do eleitorado de Fortaleza. Dizer que o Sarto não faz nada, não é verdade; é só acompanhar a agenda do prefeito", rebateu.

"Eu tenho todo o respeito do mundo por todos eles, eu respeito quem tem voto, quem foi buscar o voto. Se eles entenderem que eu sou o líder do prefeito, vou ser amigo deles até o final do meu mandato. Caso contráriom eles têm que entender que eu tenho que defender o governo", completou.