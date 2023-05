Cid nega rompimento com Ciro, faz críticas a Roberto Cláudio e sinaliza aliança com PT em 2024

O senador Cid Gomes (PDT) negou que esteja rompido politicamente com seu irmão Ciro Gomes, fez críticas ao ex-prefeito Roberto Cláudio e sinalizou a possibilidade de haver aliança do seu grupo com o PT nas eleições do próximo ano. A declaração ocorre em meio a uma crise familiar iniciada no ano passado, e após um racha entre aliados pedetistas.

Assim como vem fazendo em entrevistas recentes, o senador também relativizou a candidatura de José Sarto (PDT) à reeleição como prefeito de Fortaleza.

Cid vem fazendo crítica à administração em recentes declarações, e já demonstrou, inclusive, ter interesse em ser o presidente do PDT no Ceará – cargo hoje ocupado pelo deputado federal André Figueiredo, aliado de Sarto.

A entrevista foi concedida nesta segunda-feira (8), ao programa Conexão Assembleia, na FM Assembleia.

Rompimento?

Mesmo em meio a uma crise familiar, Cid garantiu que não está rompido politicamente com Ciro Gomes.

Em 2022, Ciro apoiou a candidatura ao Governo do Estado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), enquanto Cid se absteve da campanha e, posteriormente, defendeu que o ideal seria a reeleição da então governadora Izolda Cela (à época no PDT) e a manutenção da aliança com o PT, que defendia o nome de Izolda.

"Eu continuo admirando o Ciro e considerando o homem mais preparado do Brasil. A gente vai mudando naturalmente e vai ficando mais complacente. Mas a indignação que é a motivação maior dele, se ele perder vai ser um igual", disse o senador.

A crise entre os dois voltou a ter contornos públicos, apesar da discrição de ambos sobre a situação, quando Ciro não fez manifestação pública pelo aniversário do irmão. No final do mês passado, o senador completou 60 anos e comemorou junto a amigos.

Roberto Cláudio e Eleições 2024

Questionado sobre sua relação política com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Cid evitou uma resposta direta. "Eu já não falo com tanta segurança", argumentou. "Meu conceito em relação a ele sobre preparo e inteligência não mudou", disse ainda o senador.

Cid argumentou ainda que chegou a estar junto ao ex-prefeito de Fortaleza na pré-campanha do ano passado. "Eu convivi muito com Roberto Cláudio, no meu papel de indicar lideranças".

O senador ainda reiterou o que disse na semana passada, e confirmou o seu interesse em presidir o PDT no Ceará, em uma declaração que aponta para uma articulação visando as próximas eleições.

O senador também fez uma avaliação sobre um possível cenário político local e as próximas eleições.

Cid afirmou que, apesar de a nível municipal PT e PDT serem adversários, no âmbito estadual os dois partidos mantêm conversa, inclusive sobre uma potencial aliaça no próximo pleito.

"O PT procurou o PDT e a gente tem se reunido. Junto mais o PSB e a Rede, como protagonistas de um esforço visando uma aliança comum, para as eleições municipais", destacou.

O parlamentar, no entanto, não dá como certa a aliança com o Partido dos Trabalhadores. Ele enfatiza que não dá como certa a candidatura à reeleição do prefeito José Sarto.

"Eu falei da minha aspiração em presidir o partido a nível estadual. E óbvio que isso só será legítimo se eu respeitar as instância partidárias. Se a decisão majoritária for lançar a candidatura à reeleição do Sarto, é óbvio que uma direção estadual tem que respeitar isso", disse.