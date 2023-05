Apesar de crise familiar, Cid faz elogios a Ciro Gomes e defende 'examinar visão do passado'

Apesar dos desgastes pessoais que seguem evidentes entre o senador Cid Gomes (PDT) e o irmão Ciro Gomes (PDT), ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Cid voltou a fazer elogios públicos ao irmão e defendeu a possibilidade de serem revistas "visões do passado", diante da crise política do grupo liderado pelos irmãos no Ceará.

"A relação pessoal, eu não discuto em público. A minha admiração, o meu reconhecimento de que eu tenho a liderança do Ciro, o papel que ele teve, tem e terá de liderança para o Brasil. Você não enche a mão com cinco nomes de pessoas que sejam lideranças políticas e sejam verdadeiramente comprometidas com o futuro diferente do País, que o Ciro não possa estar", disse Cid, em entrevista, nesta sexta-feira (5), após encontro do Consórcio Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Em 2022, Ciro apoiou a candidatura ao Governo do Estado do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), enquanto Cid se absteve da campanha e, posteriormente, defendeu que o ideal seria a reeleição da então governadora Izolda Cela (à época no PDT) e a manutenção da aliança com o PT, que defendia o nome de Izolda.

"É natural que, passada essa euforia de uma eleição, as pessoas comecem a examinar sua visão do passado", disse o senador.

Afastamento de Ciro

A crise entre os irmãos voltou a ter contornos públicos, apesar da discrição de ambos sobre a situação, quando Ciro não fez manifestação pública pelo aniversário do irmão.

No final do mês passado, o senador completou 60 anos e comemorou junto a amigos. Além de familiares, estavam presentes o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e os deputados estaduais Zezinho Albuquerque, Guilherme Landim e Lia Gomes.

Legenda: Cid Gomes com a senadora Augusta Brito, no Centro de Eventos Foto: Fabiane de Paula

Ciro, no entanto, não compareceu à festa. O pedetista também não parabenizou Cid através de postagens em redes sociais, um ato tradicional nos perfis oficiais de Ciro.

Dos irmãos, apenas a deputada estadual Lia Gomes esteve presente no evento. Ivo Gomes, prefeito de Sobral, estava em viagem aos Estados Unidos, e parabenizou o irmão por meio das redes sociais. Nesta sexta, Cid voltou a dizer que não entra em detalhes sobre questões pessoais em público, mas elogiou o irmão e disse que reconhece o papel de liderança de Ciro. "No campo progressista, Ciro será sempre, enquanto tiver disposição, uma liderança a ser olhada e com papel importante a desempenhar", completou.