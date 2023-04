Aniversário de Cid Gomes sinaliza manutenção de afastamento de Ciro e dúvidas sobre 2024

Na última quinta-feira (27), o senador Cid Gomes (PDT) completou 60 anos e, para comemorar, ganhou uma recepção estilo “petit comité” organizado pelo empresário, amigo e suplente do parlamentar, Júlio Ventura, em Fortaleza. A comemoração foi bastante fechada, com poucos convidados. Nela, quase nada se falou de política, mas a reunião tem uma simbologia que indica o momento atual do grupo político que Cid lidera e aponta para um cenário de indefinição sobre a sucessão na Capital cearense.

Além de familiares, estavam presentes o ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, com os deputados estaduais Zezinho Albuquerque, Guilherme Landim e Lia Gomes.

Entre os deputados federais, apenas Leônidas Cristino, Robério Monteiro e Eduardo Bismarck. Também poucos prefeitos, caso de Roger Aguiar, de Marco, e Elizeu Monteiro, de Itarema.

Alguns nomes fortes do Judiciário cearense também fizeram parte da lista.

Divergência em família A principal simbologia, sem dúvida, foi a ausência do irmão e líder político Ciro Gomes. De volta ao Brasil após temporada nos Estados Unidos, o candidato a presidente derrotado do PDT não estava entre os presentes, o que sinaliza para a manutenção do estremecimento de relações entre os dois que começou nas tratativas para a eleição do ano passado.

Dos irmãos, apenas a deputada Lia Gomes esteve presente. Ivo, prefeito de Sobral, está em viagem aos Estados Unidos, mas parabenizou o irmão por meio das redes sociais. Os dois estiveram juntos na defesa de manutenção da aliança com o PT e da candidatura à reeleição de Izolda Cela, que acabou perdendo a disputa interna pela indicação do partido para Roberto Cláudio, nome defendido por Ciro e que obteve maioria no diretório. Ciro, por sinal, nem registrou o aniversário do irmão nas redes.

A reunião fechada confirmou a proximidade entre Cid e Camilo Santana, mas o cenário deixa dúvidas sobre como essas lideranças estarão na eleição municipal de 2024. O grupo liderado por Camilo deve ter um candidato a prefeito de Fortaleza – pelo menos no cenário atual – para concorrer com José Sarto.

Sucessão municipal Cid, por diversas vezes, já deu declarações públicas de que não pretende deixar o PDT. Entretanto, a ausência de praticamente todas as lideranças do partido na Capital, caso do próprio prefeito Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio e do presidente nacional da sigla, André Figueiredo, mostra o distanciamento entre eles.

No início deste ano, as tratativas para a composição do governo Elmano e a disputa pelo comando da Assembleia Legislativa gerou um estremecimento das elações entre Cid e Evandro Leitão - cotado como possível nome para disputar a Prefeitura no ano que vem. Nos bastidores, entretanto, Camilo Santana está empenhado para desfazer as rusgas e reaproximar os dois. A presença de Evandro mostra esse esforço.

Com os desentendimentos públicos entre Elmano e Sarto, vai ficando cada vez mais difícil uma reaproximação dos dois grupos. Como Cid ficará nessa disputa? Eis a pergunta de difícil resposta.