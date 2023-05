Declarações de Elmano sobre Evandro e Luizianne alimentam especulações nos bastidores

No último fim de semana, aliados do governador Elmano de Freitas (PT) conversavam entre si sobre duas declarações dele acerca do ambiente eleitoral de 2024 nos últimos dias. Como tiveram sinais trocados, as palavras do gestor causaram dúbio entendimento e, naturalmente, agitaram os bastidores.

A eleição do ano só ocorre daqui a um ano e meio, praticamente. A sucessão em Fortaleza, entretanto, têm movimentado o noticiário, principalmente por conta das divergências entre lideranças do PT e do PDT.

Nas última sexta-feira (5), Elmano foi questionado sobre a possível transferência de Evandro Leitão para o PT para disputar a prefeitura. O governador foi protocolar: fez um aceno ao aliado, dizendo que já fez o convite em outras oportunidades, mas despistou ao dizer que o debate eleitoral deve ficar para 2024.

No dia seguinte, sábado (8), Elmano esteve com a deputada Luizianne Lins em um evento do governo. Elmano não falou diretamente sobre 2024, mas ao fazer elogios à correligionária, disse que ela “há de voltar” ao comando da cidade. Foi o suficiente para reforçar o clima de dúvidas.

Contexto

Aliado histórico da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, Elmano se aproximou, nos últimos anos, do ministro Camilo Santana, o que lhe rendeu a indicação na disputa a governador do Estado.

A nova conjuntura traz também outras lideranças para perto do novo governador. É o caso de Evandro Leitão (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa, e parceiro de Camilo e Elmano no último pleito.

Ainda é muito precoce falar de entendimentos para a eleição do próximo ano, mas entre os dois nomes citado na disputa da Capital, Evandro Leitão tem, certamente, a preferência de Camilo Santana para a disputa, considerando resolvida a questão partidária dele, hoje filiado ao PDT.

Conflito de lideranças Nos bastidores, uma pergunta frequente sobre o assunto é sobre como será a posição de Elmano em um eventual conflito de lideranças. Luizianne mantém liderança sobre o PT em Fortaleza, além de se apresentar frequentemente como candidata à Prefeitura da Capital. Pelo estilo próprio e arrojado de fazer política, a parlamentar é sempre simpática a uma boa disputa.

Camilo Santana, por sua vez, tem estilo menos beligerante, mas efetivo nos bastidores. O resultado das urnas na última eleição o coloca como liderança maior do petismo no Estado. É bom lembrar, entretanto, que durante seus mandatos como governador, Camilo não conseguiu barrar investidas de Luizianne para candidaturas próprias do PT na Capital.

Elmano está em meio à essa disputa de bastidores. Qualquer declaração sobre o assunto, fará a temperatura subir.