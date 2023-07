Com a presença de Elmano, PT articula estratégia eleitoral para disputa municipal de 2024 no Ceará

O diretório estadual do PT reuniu seus membros, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), da senadora Augusta Brito (PT) e do líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), na manhã deste sábado (22), em Fortaleza, para traçar estratégias para as eleições do próximo ano.

No encontro, os petistas defenderam a expansão da sigla no Estado e reforçaram a parceria do governador com a estratégia eleitoral do PT, de olho nas prefeituras no pleito do próximo ano.

O encontro começou com a chegada de Elmano, que participou do início ao fim da reunião. “Estou vindo para uma reunião do meu partido, do PT, para a reunião do diretório que vai estar analisando a conjuntura. Eu acho importante saber qual a opinião que o nosso partido está construindo de avaliação de conjuntura”, comentou.

De acordo com Elmano, os correligionários fizeram uma análise do contexto político do Brasil. Ele ainda destacou o “grau de unidade” que viu na reunião.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Uma maturidade de entender que nós precisamos cuidar bem da aliança com os demais partidos e o processo eleitoral vai existir com tranquilidade, com calma, mantendo a unidade do PT e mantendo a unidade com os demais partidos aliados”

Presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, comentou sobre a importância da presença do governador no encontro e no processo eleitoral do próximo ano.

Antônio Filho, o Conin Presidente do PT Ceará “O PT vai levar isso muito em conta e saiu daqui muito afinado. Tanto nós vamos ter a parceria do governador na nossa estratégia eleitoral para 2024, assim como o governo sabe que o PT também vai estar muito sensível a entender a realidade de quem governa o Estado”

Força do governador

Conin ainda reforçou declaração dada pelo líder do Governo, José Guimarães, durante entrevista à live do PontoPoder na última semana. Na conversa, o parlamentar defendeu que o governador Elmano de Freitas, o ministro Camilo Santana e a direção do PT devem comandar a discussão sobre a eleição de 2024 em Fortaleza.

“Nas decisões que vamos tomar, vamos ouvir muito a liderança do governador Elmano e do senador Camilo, então a reunião serviu para o governador ter uma noção de tudo que estamos articulando em todas as regiões e também ouvimos dele como o governo precisa de uma base de alianças”, afirmou.

“O Elmano entende essa dinâmica toda e ele não vai deixar as coisas para a última hora. Estamos, com a antecedência necessária, abrindo o debate, discutindo, ouvindo o que pensa o governador, ele está ouvindo o que pensa o partido, então acho que vai facilitar demais”, projetou o Presidente do PT Ceará.

Líder do Governo, José Guimarães reforçou que o encontro não tratou de nomes e de montagem de chapas. “Um partido como o nosso tem que começar a debater, procurar identificar quais são as nossas prioridades, não é uma reunião para decidir, por enquanto, nada, é mais para buscar iniciar o debate sobre esse momento”, disse.

Eleição 2024 na Capital e no Interior

Para reforçar as articulações, o diretório do PT Ceará ainda criou, neste sábado, um grupo de trabalho eleitoral, que não tem poder deliberativo, mas deve fazer um diagnóstico de cada município do Estado. No caso da Capital, segundo Elmano, foi reforçada a importância da unidade partidária para a eleição do próximo ano.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Evidentemente Fortaleza foi citada, mas muito no sentido de que a gente preserve a nossa unidade, que foi muito importante para a eleição de governador, para a eleição do presidente Lula e é um ensinamento de que essa unidade tem que ser muito cuidada, muito preservada do partido e dos nossos aliados para a construção inclusive de uma candidatura em Fortaleza”

Já no caso do Interior, o presidente do PT Ceará se mostrou otimista com a expansão da sigla. Atualmente, o partido conta com 32 prefeitos filiados, mas há negociações sobre filiação com outros 14, podendo chegar a 46 mandatários nas prefeituras cearenses.

“Temos recebido manifestações de interesse de lideranças de vários municípios do Estado e são lideranças que estiveram conosco na eleição do ano passado, apoiaram Elmano, o Camilo e o Lula, então estamos tratando com muita atenção e com muita zelo essas manifestações de interesse e processando as conversas para que essas filiações se efetivem”, disse Conin.

32 prefeitos do Ceará são filiados ao PT

Crescimento do PT

José Guimarães reforçou o interesse em expandir a sigla e rebateu eventuais críticas de adversários.

José Guimarães (PT) Líder do Governo na Câmara “Precisamos dialogar muito e estar abertos para trazer prefeito para o PT, mas isso não significa nenhuma posição de esvaziar esse ou aquele partido. Eu acho que cada um cuida de si, cada um cresce de acordo com suas necessidade e nós queremos fazer crescer o PT do Ceará sem impedir crescimento de nenhum outro partido. Portanto, acho que é esse é o momento importante do PT, é um momento bom e nós vamos para cima”

O presidente da sigla ainda reforçou que mesmo recém-filiados no partido poderão pleitear candidatura pela sigla.

Antônio Filho, o Conin Presidente do PT Ceará “A partir do momento que se tornam filiados, passam a gozar dos mesmos direitos e prerrogativas de todos, não temos, no nosso regramento interno, nenhuma distinção em relação ao tempo de filiação. Então vamos evidentemente tratar todos com a devida igualdade, todos terão os mesmos direitos de filiados, inclusive de pleitear eventuais candidaturas, participar de processos internos de escolha de candidatos, ninguém vai ser distinguido nem por ter mais ou menos tempo de filiação”

Na última quinta-feira (20), durante a live do PontoPoder, Guimarães tinha dado declaração semelhante. “Vamos avaliar tanto nos quadros atuais do PT como outros que puderem entrar. Eu não estou carimbando fulano, sicrano ou beltrano, estou dizendo que é preciso ter maturidade para agregar forças e amplitude na aliança. Segundo, buscar nomes, botar na mesa nomes que já disputaram, como é o caso de Luizianne (Lins, ex-prefeita de Fortaleza), como outros nomes que vão surgir, não ter que ter preconceito contra ninguém”, disse o petista sobre o pleito de Fortaleza.

As falas do líder do Governo na Câmara e do presidente do PT Ceará ocorrem no momento em que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), é especulado e já foi convidado a se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O pedetista é um dos aliados mais fiéis do ministro Camilo Santana e cotado como candidato à Prefeitura de Fortaleza.

