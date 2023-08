'Camilo Santana é a maior liderança política do nosso Estado', diz Evandro Leitão

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) ressaltou a importância do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como líder do grupo político a qual o deputado pertence. Para Leitão, o petista é, hoje, a "maior liderança política" do Estado. A declaração foi feita em entrevista ao PontoPoder, exibida nesta quinta-feira (10).

Evandro, inclusive, destacou o papel exercido por Camilo na vitória de Elmano de Freitas para o Governo do Ceará, ainda no 1º turno.

"O então governador, hoje ministro Camilo, chancelou a vitória do Elmano, do candidato Elmano, e isso fez com que ele assumisse uma forte liderança em nosso Estado", disse. "Ele, hoje, sem sombra de dúvida, é a maior liderança política do nosso Estado, e as urnas respondem por si só, as urnas responderam".

O pedetista aproveitou para falar sobre a "relação estreita" e de "muita proximidade" que mantém com o ministro, a quem chamou de "grande homem público". Em 2022, apesar de PT e PDT terem rompido a aliança política — que existia desde a campanha para o primeiro mandato de Cid Gomes (PDT) —, Evandro continuou sendo um forte aliado de Camilo Santana.

O presidente da Assembleia esteve, inclusive, no palanque da vitória de Elmano de Freitas (PT), em outubro. Desde o início da atual gestão estadual, Evandro também tem sido um dos fortes defensores que o PDT volte para a base aliada ao Governo do Ceará — uma divergência que acabou agravando a crise interna vivida pela sigla no Ceará.

O rompimento entre os dois partidos, durante a campanha de 2022, também foi abordado por Evandro, que disse ter ficado "triste" com o afastamento. "Nós acompanhamos boa parte da evolução, do desenvolvimento dessas políticas públicas em nosso Estado através de um grupo, um grupo político que tinha a união de várias pessoas, a inteligência de várias pessoas".

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa "E, quando você observa que esse grupo, por um interesse ou outro, ele termina rompendo, a gente fica triste, sincera e honestamente eu fiquei triste, mas, como o meio político diz, isso faz parte, isso é normal, natural, eu, particularmente, eu não acho tão normal, tão natural, mas aconteceu esse racha, aconteceu essa ruptura e, para mim, eu vejo que nós estamos agora num novo momento político no nosso Estado".

