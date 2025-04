Caucaia deve ter seis novos postos de saúde ‘modelo’ até o final de 2025, anuncia Naumi Amorim

A Prefeitura de Caucaia pretende inaugurar seis postos de saúde ‘modelo’ até o final de 2025. O projeto foi anunciado pelo prefeito Naumi Amorim (PSD), durante entrevista ao PontoPoder, nesta quarta-feira (16), que vai ao ar na íntegra na quinta-feira, às 17h, no Youtube do Diário do Nordeste.

Segundo o chefe do Executivo municipal, além de ampliar os atendimentos da atenção primária, as novas unidades deverão realizar pequenas cirurgias, como a remoção de sinais – a lista completa de procedimentos está em fase de estudos.

“A gente já fez os projetos. A gente tem até o fim do ano para estar com seis novos, porque agora, por enquanto, a gente está reformando as UPAs [Unidades de Pronto Atendimento]”, afirmou Naumi, citando como exemplos a reestruturação em andamento das unidades do Centro e da Jurema.

Além disso, o prefeito indicou que a ideia é informatizar a rede municipal de saúde. “Se a pessoa fizer qualquer atendimento em qualquer posto de saúde, ele vai ser informado, a gente vai ter a informação. De remédio também, porque muitos remédios que tem no posto de saúde, às vezes não tem no outro, a gente vai ter o pessoal para buscar de imediato e transferir aqueles remédios de um lugar para o outro”, esclareceu.

Para cobrir os custos dos novos postos, Naumi pretende buscar parcerias para reforçar os cofres municipais. “A gente tem que buscar mais recursos para gastar menos dinheiro do município de Caucaia, para poder investir em obras, em infraestrutura, várias reformas. Então, a gente tem que buscar mais recursos federal e estadual”, salientou.

SEGURANÇA

Entre as prioridades da gestão, Naumi destacou que a primeira tarefa na segurança pública tem sido a mudança no Orçamento do Município. Segundo o político, o montante aprovado para 2025 não previa recursos para a área, demandando “tirar de um lugar para o outro” para viabilizar investimentos.

“A gente já licitou para comprar duas viaturas, a gente está organizando para chamar concurso de 50 a 60 guardas municipais, que vai virar Polícia [Municipal]. Então, eles vão fazer o curso para poderem assumir. E a gente tá organizando, reformando as viaturas que tinha, organizando a guarda toda, fardamento” Naumi Amorim Prefeito de Caucaia

O prefeito também reforçou a confiança no trabalho do Coronel Aginaldo (PL), ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNS), à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia. "Eu sei da capacidade dele, eu tenho certeza que a gente vai, daqui uns dias, ter uma Polícia Municipal que vai fazer um trabalho, não igual à Polícia, mas que vem ajudar muito com o trabalho”, pontuou.

