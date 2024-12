Coronel Aginaldo, marido de Carla Zambelli, comandará a Segurança Pública de Caucaia na gestão Naumi

Coronel Aginaldo (PL) será o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, a partir de janeiro de 2025. Candidato derrotado na disputa pela Prefeitura do município, o bolsonarista comandará a Pasta no mandato do prefeito eleito Naumi Amorim (PSD).

A novidade foi anunciada pelo próprio político nas redes sociais, nesta quinta-feira (5), e confirmada por Amorim, por meio de nota. O futuro secretário afirmou que aceitou o cargo com “coragem e determinação”. Atualmente, sob a gestão de Vitor Valim (PSB), a Pasta tem Jesus Andrade Mendonça como secretário.

“Estamos confiantes de que contaremos com o apoio essencial do Prefeito Naumi para montar uma equipe qualificada e trabalhar incansavelmente na redução dos índices alarmantes de violência que afligem este grandioso e encantador município”, ressaltou.

Aginaldo é casado com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). No anúncio desta quinta (5), ele destacou que estava em Brasília, no Distrito Federal, em diálogo com parlamentares. O objetivo seria buscar “recursos necessários para uma gestão eficiente, respaldada por tecnologia de ponta e profissionais capacitados.”

“Um quadro qualificado, com grande experiência, que aceitou prontamente a missão de proteger os cidadãos e contribuir para reduzir os índices de criminalidade na nossa cidade. Terá todo o meu apoio para fazer um grande trabalho, principalmente nesse momento sensível, que o Município clama por uma segurança mais eficiente”, defendeu Naumi Amorim, em nota.

TRAJETÓRIA

Antônio Aginaldo de Oliveira ganhou projeção nacional, quando, em 2019, foi nomeado diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNS), cargo que ocupou por três anos.

Dali, ele saiu do patamar de militar, com sua patente de coronel, e entrou no mundo da política, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como padrinho político. No Ceará, ele concorreu a deputado federal em 2022, quando não foi eleito.

Em 2024, o ex-militar fez sua estreia em pleitos municipais na disputa pela Prefeitura de Caucaia, tendo Luana Forte como sua candidata a vice-prefeita. No primeiro turno, Aginaldo ficou em 4º lugar com 12,24%, atrás de Naumi Amorim (38,42%), Waldemir Catanho (24,67%) e Emília Pessoa (24,67%).

O bolsonarista também foi membro da Polícia Militar por mais de 30 anos, ocupando postos de destaque na corporação, além de ter se formado no Curso de Operações Especiais (BOPE/RJ), tornando-se um “caveira”.