PF cumpre mandados em Juazeiro do Norte em investigação sobre compra de votos para o Legislativo

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (16), no âmbito de investigação sobre esquema de compra de votos e outras infrações penais conexas para candidatos aos cargos de deputado federal e estadual no Ceará. Os nomes dos postulantes, bem como de outros envolvidos, não foram divulgados pela corporação, uma vez que o procedimento tramita sob sigilo judicial. A Operação Mão Dupla contou com autorização da 28ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte.

As investigações tiveram início após um homem registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil cearense, relatando que havia sido “contratado” para aliciar eleitores em troca de votos para determinados candidatos. O combinado, segundo o investigado, seria receber valores para o pagamento dos eleitores e do seu próprio serviço ilícito. Contudo, o contratante não obteve a votação esperada, conforme o relato.

As diligências desta quarta-feira, então, ocorreram com o objetivo de reunir informações que confirmem a materialidade do crime, identificar a origem dos recursos e esclarecer os vínculos entre o contratante, o aliciador e os candidatos supostamente beneficiados.

Os investigados poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 299 (compra de votos) e 350 (falsidade ideológica) do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), cujas penas somadas podem chegar a nove anos de reclusão.