Cotado para o PT, Evandro Leitão integra comitiva de recepção a Lula, ao lado de Camilo e Elmano

O presidente Lula desembarcou em Fortaleza por volta das 10h30 desta sexta-feira (12) e foi recebido pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), pela vice-governadora, Jade Romero (MDB), pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT).

Chama atenção a presença de Evandro na comitiva. Nos últimos dias, houve uma mobilização de petistas na Assembleia Legislativa pela filiação do presidente da Alece ao PT e possível indicação como pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: Evandro Leitão com Camilo, Lula e Elmano no desembarque em Fortaleza Foto: Reprodução

Desde 2022, com o racha de PT e PDT, Evandro tem tido relações estremecidas com o partido e tem reiterado estar insatisfeito com o cenário partidário.