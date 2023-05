Lula quebra protocolo em Fortaleza e cumprimenta apoiadores do lado de fora da Escola Johnson

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a visita ao Ceará com quebra de protocolo. Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT), ele desceu para falar com a população que aguardava a chegada dele em frente à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A visita ao prédio da escola modelo na capital cearense é a primeira agenda do presidente no Ceará. Lula desembarcou por volta das 10h30 no Aeroporto Internacional Pinto Martins, acompanhado da primeira-dama Janja.

Além de Camilo e Elmano, ele foi recepcionado pela vice-governadora Jade Romero (MDB), pelo deputado federal José Guimarães (PT) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT).

De lá, eles seguiram para a Escola Johnson, onde outras integrantes do Ministério da Educação já aguardavam a chegada do presidente, como a secretária-executiva da pasta e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, e a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não participa da visita do presidente a capital cearense.