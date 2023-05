Lula no Ceará: acompanhe a visita do presidente em tempo real

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta sexta-feira (12), sua primeira visita ao Ceará desde que iniciou o terceiro mandato. O chefe do Executivo irá anunciar programas federais e visitar equipamentos de Fortaleza e do Crato.

A chegada do presidente à capital está prevista para 10h desta sexta-feira. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, acompanharão o presidente. A primeira parada será na Escola de Ensino Médio Johnson, equipamento referência no estado.

O segundo compromisso será no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, a partir de 11h30. O presidente fará o anúncio do Programa Escolas em Tempo Integral.

Após almoço no Palácio da Abolição, que não consta na agenda oficial divulgada, Lula deve seguir para a cidade de Crato. O presidente estará na inauguração do Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira, no bairro Alto da Penha, a partir das 16h20.

Lula encerra a agenda no Ceará com o anúncio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti. O compromisso está previsto para 17h30.

