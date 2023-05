Lula visitará escola em Fortaleza marco de parceria das gestões de Camilo Santana e Roberto Cláudio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar uma escola de tempo integral em Fortaleza durante agenda para anunciar o programa Escolas em Tempo Integral, nesta sexta-feira (12). Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), o presidente estará na Escola de Ensino Médio Johnson, no bairro Eng. Luciano Cavalcante.

O equipamento educacional é referência no padrão de escolas de tempo integral no Estado. Em 2018, numa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura da Capital, o projeto Juntos por Fortaleza investiu cerca de R$ 7,1 milhões de verbas dos governos estadual e federal para reformar a escola.

Fundada em 1962 por iniciativa de Herbert Johnson, presidente da empresa norte-americana SC Johnson, que era fabricante de ceras de carnaúba na Capital, a escola teve a primeira sede na Praia de Iracema. Em 1975, mudou-se para o endereço atual, já sob gestão do Governo do Estado.

Legenda: Camilo Santana e Roberto Cláudio em reinauguração da Escola Johnson Foto: Governo do Ceará

O evento de reinauguração, em 2018, contou com a presença do então governador Camilo Santana e do então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Desde 2022, ambos romperam relações políticas na disputa eleitoral entre PT e PDT.

A presença de Lula na escola está prevista para as 9 horas, antes de agenda no Centro de Eventos do Ceará.