Lula cumprirá agenda em Fortaleza e no Crato na sexta (12), em primeira visita oficial ao Ceará

Na próxima sexta-feira (12), o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) terá agenda em Fortaleza e no município do Crato. Essa será a primeira visita do presidente ao Ceará desde que tomou posse, em janeiro de 2023.

A assessoria da presidência da República confirmou, nesta segunda-feira (8), que Lula terá compromisso tanto na capital cearense como no município do Cariri, mas informou que ainda não há detalhes de quais devem ser a agenda dele nas cidades.

Segundo aliados de Lula no Ceará, ele deve participar de lançamento da medida provisória autorizando a retomada de obras da Educação inacabadas no Brasil, principalmente creches e escolas. Para isso, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), deve acompanhar o presidente.

O evento no Crato, que é também o município onde nasceu Camilo, deve ocorrer em uma creche na cidade.

Existe ainda a perspectiva de que o presidente passe pela Bahia antes de chegar ao Ceará, em uma agenda também relacionada à educação.