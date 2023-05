​​​​Escola que Lula visita em Fortaleza existe há 60 anos, tem energia solar e estrutura modelo

Uma escola com estrutura adequada, acesso a laboratórios, salas climatizadas, presença de psicopedagoga, boa alimentação e garantia de funcionamento em tempo integral. É assim a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, a ser visitada pelo presidente Lula, em Fortaleza, e pelo ministro Camilo Santana, nesta sexta-feira (12), quando o chefe do executivo federal vêm pela primeira vez ao Estado neste 3º mandato.

A unidade, que existe há 60 anos e desde 2018 funciona no prédio visitado, é modelo em estrutura e projetos. Localizada no bairro Luciano Cavalcante em Fortaleza, a escola passou por uma grande reforma concluída em 2018.

Na época, os governos estadual e federal investiram cerca de R$ 7,1 milhões na reestruturação da sede, e isso garantiu a entrega de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e de Matemática, além do ginásio poliesportivo.

Naquele ano, unidade foi reinaugurada pelo então governador do Ceará, Camilo Santana, em parceria com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

A unidade tem 514 alunos no total, incluindo as turmas de tempo integral e 1 turma noturna de Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo informações repassadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Em 2018, por doação da empresa SC Johnson, propriedade do fundador da escola, Herbert Johnson, a unidade passou a ter 487 placas fotovoltaicas para suprir a demanda por energia elétrica da escola. O sistema segue em pleno funcionamento, gerando energia.

Estrutura e ensino

“Na escola tem laboratório, auditório, sala de informática e refeições bem definidas. E o ar-condicionado que estava sem funcionar foi trocado há pouco tempo. Consertaram. A única coisa que não temos acesso direito ainda são os vestiários”, relatou ao Diário do Nordeste a estudante Arianne Mouta, do 3º ano da unidade.

“Nós ficamos sabendo que o Camilo viria na escola e depois soubemos que o presidente Lula iria. E a escola é realmente muito boa. Consegue acolher os alunos. Temos todo o auxílio, acompanhamento com psicopedagoga e a estrutura é muito boa”, completa a avaliação. Ela é moradora do bairro vizinho, o Jardim das Oliveiras.

Legenda: Na Unidade, estudantes preparam apresentação musical para receber o presidente Lula e o ministro Camilo Santana. Foto: Fabiane de Paula

De acordo com ela, na unidade, estudantes do 1º e 2º ano estão incluídos no Novo Ensino Médio, modelo que tem sido alvo de diversas queixas no país e um dos desafios iniciais de Camilo Santana à frente do MEC.

A revisão do novo formato está em discussão e movimento e entidades da educação cobram a revogação do formato aprovado ainda no governo Temer, em 2017 e que passou a vigorar em 2022.

“No começo, os alunos reclamavam e achavam complicado e confuso. Mas, agora o que eu sei é que agora eles estão super adaptados”, acrescenta.

Dentre as disciplinas eletivas ofertadas constam, dentre outras: informática básica, xadrez, cartografia, empreendedorismo, anatomia e fisiologia humana, educação ambiental, biogeografia, introdução à programação e ferramentas Google, estudo das funções, e introdução à astronomia e astronáutica.

Na unidade, relata a estudante, ela entra às 7h30min e sai 16h15min. A carga horária, avalia ela, é grande e uma das opções para otimizar esse processo seria aumentar, dentro dessa carga horária, as atividades do clube estudantil, que é um formato de organização na qual os estudantes podem se agrupar, conforme os interesses comuns dentro do ambiente escolar.

Legenda: Alunos preparam apresentação cultural na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson Foto: Fabiane de Paula

No bairro, a aposentada Eliene Silva Oliveira, avó de Luiz Felipe, aluno do 3º ano, reitera que a unidade “é muito boa. Ele não tem do que reclamar, de merenda, de nada. Muito segura, muito tranquila. Minha filha sempre vem aqui, fala com os diretores e tudo, saber como é que está. Ela acompanha tudo".

Ela reforça que a permanência do neto na escola é vista como uma garantia de “um bom futuro pra ele, um bom emprego para ajudar a mãe dele”. A expectativa é que outro neto, de 10 anos, ao concluir o ensino fundamental seja encaminhado para a unidade modelo do Ensino Médio.

O Diário do Nordeste tentou, na quinta-feira (11), contato com a gestão da escola, mas no dia a direção disse que não poderia conceder entrevista sobre o assunto.

Histórico da escola

A fundação da escola ocorreu em 1963 por iniciativa do empresário Herbert Johnson, presidente da empresa norte-americana SC Johnson, que era fabricante de ceras de carnaúba e tinha atuação em Fortaleza.

Segundo a empresa SC Johnson, o empresário construiu a escola no armazém da firma, à época localizado na Praia de Iracema. A intenção era garantir formação educacional aos filhos dos funcionários da fábrica.

A decisão de criação da escola em Fortaleza ocorreu após Herbert Johnson constatar em visitas, a necessidade de ter um equipamento do tipo. Com a inauguração na Praia de Iracema, a escola tinha salas de aula, cozinha, refeitório e uma enfermaria.

Em 1975, o equipamento foi doado ao Governo do Estado do Ceará. Desde então, a unidade pertence à rede pública e mudou de endereço para o bairro Luciano Cavalcante. Desde 2018, a escola passou a funcionar em uma estrutura completamente renovada no atual local.

Segundo o Governo do Ceará, a parceria com a empresa norte-americana permanece na atualidade. A empresa, em seu site oficial, também afirma que “continua fornecendo apoio à Escola Johnson por meio de subsídios e donativos, incluindo um consultório odontológico, novos laboratórios de ciências, uma quadra esportiva e reformas gerais”.

