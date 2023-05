Veja o itinerário de Lula em Fortaleza e no Crato, na primeira visita ao Ceará no 3° mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Ceará nesta sexta-feira (12) para a primeira visita ao estado desde que tomou posse pela terceira vez no Palácio do Planalto, em janeiro de 2023. Acompanhando do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a visita do presidente terá como foco o anúncio de políticas públicas educacionais em agendas em Fortaleza e no Crato.

A previsão é de que o presidente desembarque, no Aeroporto Velho de Fortaleza, às 10 da manhã, segundo aliados. De lá, segundo a agenda oficial, ele segue para uma visita à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. O compromisso está prevbisto para às 10h20.

Na sequência, ele segue para o Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, onde fará o anúncio do Programa Escolas em Tempo Integral, a partir das 11h30.

Apesar de não constar na agenda oficial divulgada pela secretaria de comunicação da presidência da república, está previsto que o presidente Lula almoce na Residência oficial do governador Elmano de Freitas (PT), acompanhado do ministro Camilo e outras autoridades.

Após o almoço, ele segue para o Cariri, onde começa a agenda por uma visita ao Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira, no bairro Alto da Penha, no Crato, a partir das 16h20.

Ele encerra a visita ao Ceará com o anúncio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica, a partir das 17h30, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no bairro Pimenta, também no Crato.