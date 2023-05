Veja horários e locais da visita de Lula a Fortaleza e ao Crato na sexta (12)

Na próxima sexta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará cumprindo agenda no Ceará ao lado do ministro Camilo Santana, da Educação. Os dois irão inaugurar escolas de tempo integral e lançar o programa Pacto Nacional pela Retomada de Obras Escolares.

De acordo com a assessoria do Ministério da Educação, a comitiva terá um primeiro momento na Capital, durante a manhã. De acordo com a programação, a agenda no Cariri deve ocorrer na parte da tarde.

Pela manhã, às 9h30, será anunciada a nova política de Ensino em Tempo Integral, no Centro de Eventos, em Fortaleza. No período da tarde, a partir das 15h30, o governo o Pacto Nacional pela Retomada de Obras na Educação Básica em Crato. O evento será no parque Pedro Felício Cavalcanti.

Fortaleza

9h30: Anúncio do Programa Escolas de Tempo Integral

Local: Centro de Eventos do Ceará

Crato

15h30: Anúncio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica

Local: Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti