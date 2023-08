'Não existia possibilidade dele ser candidato pelo PDT', diz Cid sobre saída de Evandro Leitão

Presidente interino do PDT Ceará, o senador Cid Gomes disse que "não existia nenhuma possibilidade" do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ser candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT — motivo que levou o diretório a aprovar, nesta sexta-feira (25), carta de anuência para que o deputado estadual saía do partido.

Cid Gomes Senador e Presidente Interino do PDT Ceará "Foi muito mais um gesto político, essa coisa tem a seara jurídica — e só quem pode falar sobre a seara jurídica é o Poder Judiciário. (...) Ele cogita ser candidato a prefeito de Fortaleza, a compreensão que ele tinha, e que o diretório também chancela, é que não existia nenhuma possibilidade dele ser candidato pelo PDT. Portanto, ele vai ver se consegue esse espaço em outro partido"

Na noite desta sexta-feira (25), o Diretório Estadual pedetista aprovou carta de anuência para Evandro Leitão deixar o partido sem perder o cargo de deputado. A medida foi aprovada pela maioria, sem nenhum voto contrário e 7 abstenções.

A equipe de reportagem tentou falar com o deputado Evandro Leitão sobre a medida, mas ele evitou se pronunciar sobre o assunto e disse que amanhã irá prestigiar a posse do ex-deputado Eudoro Santana na presidência do PSB Ceará.

"Hoje eu não comento político, não. Amanhã estarei no evento, amanhã a gente conversa sobre isso", disse à reportagem durante cerimônia de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.