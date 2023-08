'Vamos juntar todos num palanque', diz Guimarães, ao lado de Evandro Leitão e Luizianne, na UFC

Líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) disse que a deputada federal Luizianne Lins (PT) e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, integram o "time Lula, o time Camilo, o time Elmano, o time que vai ganhar a eleição de Fortaleza".

A declaração foi feita, nesta sexta-feira (25), na reitoria da Universidade Federal do Ceará, no momento em que Guimarães se preparava para tirar uma foto ao lado de Luizianne e Evandro — ambos cotados para serem candidatos, pelo PT, a Prefeitura de Fortaleza. A declaração foi recebida com risadas por ambos.

Na sequência, Guimarães ressaltou que "não tem pressa" para a discussão eleitoral, que será feita "na hora certa". "Vamos juntar todos no palanque, em uma construção coletiva que ainda vamos fazer", ressaltou. "Vamos ter que trabalhar bem para que o projeto do Lula em Fortaleza seja vitorioso".

Indagado se, agora que tem a anuência do PDT para sair do partido, Evandro Leitão irá se filiar ao PT, Guimarães disse achar "ótimo" a possibilidade. "Agora, nós temos várias opções. (...) Vamos juntar todos os aliados do Governo do Estado para construirmos um palanque amplo liderado pelo presidente Lula em Fortaleza", completou.

Eleição em Fortaleza

Pouco antes do momento de encontro com Guimarães, tanto Evandro como Luizianne Lins tinha feito movimentos na busca por fortalecer os próprios nomes para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A deputada federal, em entrevista ao colunista Wagner Mendes, lançou a pré-candidatura a prefeita da capital cearense. Ela já era apontada como um dos principais nomes do PT para a eleição de 2024.

Já Evandro Leitão recebeu, do PDT, a carta de anuência para sair do partido. O presidente da Alece não comentou se irá concretizar a desfiliação da legenda, mas agora está com o caminho aberto para entrar em partidos como o PSB e o PT — para onde foi convidado pelo próprio governador Elmano de Freitas.