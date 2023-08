Eudoro Santana toma posse na presidência do PSB Ceará e filia prefeitos; veja lista

O ex-deputado estadual Eudoro Santana assumiu na manhã deste sábado (26) a presidência do PSB Ceará. No ato, o dirigente anunciou a filiação de 10 prefeitos.

São gestores que foram eleitos pelo PL, PDT, Solidariedade e Pros. O anúncio mais aguardado no dia foi o do prefeito de Caucaia, Vitor Valim – gestor da segunda cidade mais populosa do Ceará.

Eleito pela oposição, em 2020, Valim se aproximou do grupo do PT e esperava um direcionamento do ministro Camilo Santana sobre qual partido deveria ingressar.

Veja lista dos prefeitos

Vitor Valim - Caucaia (Eleito pelo Pros)

Izabella Fernandes - Guaiúba (Eleita pelo PSB)

Nezinho Farias - Horizonte (Eleito pelo PDT)

Larcerda - Icapuí (Eleito pelo PSD)

Átila Câmara - Maranguape (Eleito pelo SD)

Alan Macedo - Milhã (Eleito pelo PL)

Robert Viana - Mulungu (Eleito pelo PL)

Nenen Coelho - Novo Oriente (Eleito pelo SD)

Meu Deus - Santana do Acaraú (Eleito pelo PL)

Posse

Eudoro retorna ao PSB após uma passagem durante a carreira política no Estado. O pai do ministro Camilo Santana fez agradecimentos aos aliados políticos e um aceno a Cid Gomes, que, segundo ele, foi um dos responsáveis pelo retorno dele ao partido.

"Aprendi muito cedo que são as lutas que movem as nossas vidas, que é no seio dos movimentos sociais que construirá uma nova humanidade", disse na posse.

Eudoro tem 87 anos e assume a legenda com a missão de organizar a estrutura socilaista no Ceará em torno do governo Elmano de Freitas, sob a liderança do ministro da Educação.